Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о сложении с себя полномочий и желании жить между Великобританией и Северной Америкой
В Канаде, где ранее герцоги Сассекские проводили отдых, предложили взять на себя заботу о безопасности пары, которая планирует там жить.
Так, канадский премьер-министр Джастин Трюдо предлагает оплатить дорогостоящую охрану из государственного бюджета.
Стоит отметить, что в Британии охрана Гарри и Меган обходилась в один миллион фунтов стерлингов в год. Канада согласилась оплатить половину этой суммы.
Зарубежная пресса уверена, что герцоги будут находиться в Канаде пока президентом США является Дональд Трамп. Далее Меган и Гарри планируют перебраться в Лос-Анджелес к матери Меган и ее знакомым.
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Известно, что 13 января в Сандрингемском дворце в Норфолке прошло семейное собрание, на котором принцы Чарльз и Уильям якобы выступили против предоставления принцу Гарри и Меган Маркл телохранителей, оплачиваемых из государственного бюджета.
Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Также пара заявила, что откажется от финансирования из госбюджета.
Напомним, скандал в королевской семье Великобритании получил продолжение, поскольку свое мнение высказала Елизавета II.
Королева была расстроена, но уважая решение внука и его супруги, согласилась с ними.
Ранее мы писали, что Гарри и Меган Маркл отдыхали на Рождество и Новый год в особняке российского олигарха Юрия Мильнера в Канаде.
Впервые информация о связи особняка Mille Fleurs с Россией была получена западными СМИ от владельцев соседних домов, а также агента торговли по недвижимости, который занимался продажей поместья в 2014 году.
Юрий Мильнер несколько лет подряд останавливался в доме, но факт владения домом никто не может подтвердить.
Ранее сообщалось, что решение герцогов Сассекских об участии в телевизионном интервью Tell-all US может обернуться катастрофой для королевской семьи. Ведь оба могут расказать тайны.
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.