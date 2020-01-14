Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о сложении с себя полномочий и желании жить между Великобританией и Северной Америкой

В Канаде, где ранее герцоги Сассекские проводили отдых, предложили взять на себя заботу о безопасности пары, которая планирует там жить.

Так, канадский премьер-министр Джастин Трюдо предлагает оплатить дорогостоящую охрану из государственного бюджета.

Стоит отметить, что в Британии охрана Гарри и Меган обходилась в один миллион фунтов стерлингов в год. Канада согласилась оплатить половину этой суммы.

Зарубежная пресса уверена, что герцоги будут находиться в Канаде пока президентом США является Дональд Трамп. Далее Меган и Гарри планируют перебраться в Лос-Анджелес к матери Меган и ее знакомым.

Известно, что 13 января в Сандрингемском дворце в Норфолке прошло семейное собрание, на котором принцы Чарльз и Уильям якобы выступили против предоставления принцу Гарри и Меган Маркл телохранителей, оплачиваемых из государственного бюджета.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

Также пара заявила, что откажется от финансирования из госбюджета.

Напомним, скандал в королевской семье Великобритании получил продолжение, поскольку свое мнение высказала Елизавета II.

Королева была расстроена, но уважая решение внука и его супруги, согласилась с ними.

Ранее мы писали, что Гарри и Меган Маркл отдыхали на Рождество и Новый год в особняке российского олигарха Юрия Мильнера в Канаде.

Впервые информация о связи особняка Mille Fleurs с Россией была получена западными СМИ от владельцев соседних домов, а также агента торговли по недвижимости, который занимался продажей поместья в 2014 году.

Юрий Мильнер несколько лет подряд останавливался в доме, но факт владения домом никто не может подтвердить.

Ранее сообщалось, что решение герцогов Сассекских об участии в телевизионном интервью Tell-all US может обернуться катастрофой для королевской семьи. Ведь оба могут расказать тайны.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.