43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в свой адрес, "пририсовав" себе мышцы
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась свежим снимком с отдыха в Таиланде. Она предстала в красном бикини. Звезда разлеглась на подушках кресла, изогнувшись в соблазнительной позе.
"Прекрасное начало дня на вилле... Я всем желаю прекрасного солнечного настроения.😊🌴", - подписала кадр Волочкова.
В глаза бросаются кардинальные изменения во внешности Насти: из худосочной балерины та превратилась в накаченного бодибилдера. Пользователи сети не могли пройти мимо, чтобы не "обсмаковать" эти изменения. Артистку уличили в излишнем фотошопе, отметив, что откуда-то у нее появилась талия, да и горой мышц она стала похожа на известного голливудского актера Арнольда Шварцнеггера.
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"У вас ужасные ноги👎👎👎и зачем только вы их выставляете, с талией конечно перебор, женщина мужского пола, плечи конечно... Стивен Сигал отдыхает😞 "
"Настя вы похудели и стали похоже на бабку , кожа дряблая надо набрать вес"
"отдыхать - не работать...."
"Главная заповедь фотошопа "не навреди !" нарушена 😪"
"Она балетом занимается или бодибилдингом?😱"
"Откуда талия взялась??"
"Фотошоп спасет мЫмр)))"
"Шварцнегер на отдыхе!😀"
Ранее мы сообщали, пользователи сети обратили внимание на загар Волочковой. Правда, скорее, не загар, а болезненную красноту кожи. Даже хейтеры начали переживать, что Настя стала похожей на "жареный бекон".
"Не надо возвращаться в Россию. Живите на острове где нет людей. И будет вам счастье"; "Опять одинока?"; "Как жареный бекон🥓", - пишут в комментариях.
Также мы писали, Настя рассказала историю о том, как повстречала "жуткое чудовище" на пляже в Таиланде. Артистка засняла огромную черепах. По ее словам, когда-то в Турции подобный "зверь" больно укусил ее за колено.
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