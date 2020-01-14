43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в свой адрес, "пририсовав" себе мышцы

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась свежим снимком с отдыха в Таиланде. Она предстала в красном бикини. Звезда разлеглась на подушках кресла, изогнувшись в соблазнительной позе.

"Прекрасное начало дня на вилле... Я всем желаю прекрасного солнечного настроения.😊🌴", - подписала кадр Волочкова.

В глаза бросаются кардинальные изменения во внешности Насти: из худосочной балерины та превратилась в накаченного бодибилдера. Пользователи сети не могли пройти мимо, чтобы не "обсмаковать" эти изменения. Артистку уличили в излишнем фотошопе, отметив, что откуда-то у нее появилась талия, да и горой мышц она стала похожа на известного голливудского актера Арнольда Шварцнеггера.

"У вас ужасные ноги👎👎👎и зачем только вы их выставляете, с талией конечно перебор, женщина мужского пола, плечи конечно... Стивен Сигал отдыхает😞 "

"Настя вы похудели и стали похоже на бабку , кожа дряблая надо набрать вес"

"отдыхать - не работать...."

"Главная заповедь фотошопа "не навреди !" нарушена 😪"

"Она балетом занимается или бодибилдингом?😱"

"Откуда талия взялась??"

"Фотошоп спасет мЫмр)))"

"Шварцнегер на отдыхе!😀"

Ранее мы сообщали, пользователи сети обратили внимание на загар Волочковой. Правда, скорее, не загар, а болезненную красноту кожи. Даже хейтеры начали переживать, что Настя стала похожей на "жареный бекон".

Волочкова поделилась в Инстаграм снимками, гуляя по вилле, где она проводит отпуск. Звезда написала, что предпочитает уединенность и хочет держаться подальше от людей.