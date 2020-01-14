На семейном фото все позируют в странной одежде

Старшая дочь знаменитой Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала свою дочь и мужа

На новых опубликованных кадрах певица позирует на семейном снимке нарядная и счастливая. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

На снимке напротив елки семья позирует втроем: сама Орбакайте, ее дочь Клавдия и муж Михаил Земцов.

Кристина выглядит помолодевшей, ее лицо значительно похудело по сравнению со старыми фотографиями. Для снимка дочь Пугачевой надела черное платье в пол с прозрачными рукавами, а на шею надела ожерелье в виде цветка с камнями внутри. Глаза густо накрасила черными тенями по технике смоки-айс. Ее супруг выбрал необычный свитер коричневого цвета с принтом, на котором нарисована кукла.

Дочь Орбакайте надела синее платье принцессы. На фото она улыбается и держит за руку свою маму.

14 января, семья поздравила всех со Старым Новым годом в сети:

«Ещё раз с Новым Годом! Будьте счастливы».

В комментариях поклонники певицы написали много комплиментов и пожеланий ее близким:

«Любви и гармонии в вашем доме💐💐💐», «Не до такой же степени», «Ой как рада вместе видеть, а то пишут всякую ерунду, счастья Вам огромного!», «Клавдия копия папа 💗», «Кристина красотка🌺🌺🌺», «Клавдия красотка девочка», «Спасибо большое и вас с Новым Годом!», «Как же доченька на Вас похожа!!!!!! Красотки!!!!❤️❤️❤️❤️», «Доча - копия папы, будьте здоровы», «Будьте счастливы и здоровы. Вы классная пара!», «Очень красивые! Девочка необыкновенная!», «Красивая, счастливая семья! Молодцы!», – пишут в соцсети фолловеры Кристины Орбакайте.

Напомним, Кристина Орбакайте показала свою младшую дочурку Клавдию. Девочка была рядом со своей знаменитой мамой в гримерке. Девчонки "наводили красоту" у зеркала, в том числе - наносили на лица макияж. Кристина даже немного строго сказала дочери на этот счет, мол, "Не перебарщивай!".

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