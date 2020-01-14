Жена принца Гарри Меган Маркл не принимала участие в семейном совете, созванном 13 января по инициативе королевы Елизаветы II

Об этом сообщает Evening Standart со ссылкой на источник, близкий к королевскому двору.

Первоначально предполагалось, что Маркл, находящаяся в Канаде, примет участие в семейном совете по телефону. Однако, по словам источника, принц Гарри и его жена сочли, что «в этом нет необходимости».

Семейный совет состоялся 13 января в королевском поместье Сандрингем.

Как пишет The Daily Mail, прежде, чем собралась вся семья, принц Гарри имер разговор тет-а-тет со своей бабушкой-королевой. Их беседа, по данным источников, длилась около двух часов.

Когда общее совещание завершилось, королева Елизавета II сделал заявление. Она отметила, что «полностью поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь».

«Сегодня моя семья конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Мы полностью поддерживаем желание Гарри и Меган жить новой жизнью. Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи», - говорится в сообщении.

Глава британской монархии отметила, что «Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни».

«Поэтому мы решили, что будет переходный период, в течение которого герцоги будут проводить время в Канаде и Великобритании», - подчеркнула королева.

Как сообщалось ранее, Меган Маркл и принц Гарри уготовили сюрприз королевской семье.

Британские СМИ пишут, что Маркл и Гарри решили прийти на телевизионное интервью Tell-all US, где намерны поведать общественности свою историю.

В то же время многие считают, что это может обернуться катастрофой для британской королевской семьи. Пиарщики, нанятые скандальной Меган Маркл в США, уже ведут переговоры с некоторыми крупными сетями в Штатах и знаменитой Опрой Уинфри.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.