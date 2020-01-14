Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и видом в новом имидже

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Вера похвасталась солнечным фото из отпуска, представив кадр в Инстаграм.

На снимке певица позировала в повседневном образе. Вера была одета в черную толстовку и солнцезащитные очки. Волосы Брежневой собраны в небрежный пучок. При этом исполнительница выглядит счастливой и отдохнувшей.

«Я уверена, что во мне есть солнечная батарейка... меня солнце всегда заряжает , радует, даёт силы и согревает☀️и я от него не устаю) тем более, что сложно переношу холод. А летом мне практически не бывает жарко.🤪 я очень теплолюбива . Во всех отношениях 🤗🥰 Поэтому желаю нам в Новом году больше солнца и человеческого тепла 💛», – написала Вера.

Поклонники не остались в стороне и написали хвалебные комментарии в адрес звезды.

Ранее Вера рассказала о грядущих изменениях на год:

«Хочу поделиться своим наблюдением ) Оказывается, так можно было😉)) Год из года мы делаем одно и тоже, кто-то боится что-то менять, кто-то просто не хочет. Привыкаем и иногда даже не представляем, как может быть иначе. А тут вдруг получилось иначе)

Начну с того, что я, наблюдая за хаосом перед Новым годом, была абсолютно спокойна. Даже не знаю, чем это объяснить. В ноябре и декабре было столько работы, что выходные за 2 месяца можно было посчитать на пальцах одной руки. Видимо, организм аккумулировал энергию и тратил ее только на работу)

И читая в интернете первые дни о том, как многие поправились, я обнаружила, что похудела)) мне не пришлось после новогодних празднований бояться встать на весы, «приходить в себя», «возвращаться в форму». Потому что я была в отличной форме физической и моральной) да, нагрузки последних 2х месяцев сказались на мне и я дней 7 после нг просто восстанавливалась, отдыхала, правильно питалась, делала любимые тренировки. А позавчера наконец-то почувствовала, что батарейка снова заряжена✨», – поделилась наблюдениями Вера.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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