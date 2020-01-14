Американская светская львица Ким Кардашьян предстала в соблазнительном черном наряде на новом фото
39-летняя звезда реалити-шоу, которая любит эпатировать поклонников экстремальными нарядами или снимками в одном белье, удивила новым снимком в обтягивающем черном костюме. Об этом сообщает Politeka.net.
Наряд дополняет стильный трикотажный чокер на шее звезды. Но больше всего бросается в глаза яркий макияж. Ведь Кардашьян нанесла на губы нехарактерный для нее сливовый цвет. Она приоткрыла губы и закинула голову для снимка.
Волосы селебрити уложены ровными прядями и немного завиты на кончиках.
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В комментариях поклонники Кардашьян отметили, что ей нехарактерен такой стиль:
«Это даже не похоже на нее ...».
Также добавили, что она прелестна в любом образе:
«У Ким великолепные глаза, но что бы она ни делали с ними, она выглядит как лягушка с такими глазами ... и это страшно, совсем ей не льстит. Я не могу поверить, что она этого не видит», «Она выглядит как Бейонсе», «Очень красивая», «Ты выглядишь великолепно 😍✨».
Ранее Ким Кардашьян засветила свои прелести в нижнем белье. Шоу-дива опубликовала домашнее фото, на котором она стоит в кухне в приспущенных спортивных штанах серого цвета, из-под которых виднеются спортивные трусики. Также Кардашьян не удосужилась надеть футболку и продемонстировала свои прелести на камеру в спортивном бра в тон трусиков. Домашний образ звезда дополнила белыми массивными кроссовками.
Волосы Ким оставила распущеными, гладно пригладив их расческой. Макияжа на лице селебрити нет, что наглядно показывает, как Ким Кардашьян выглядит по-настоящему, в домашней обстановке. Скорей всего, фото было сделано мужем Ким или кем-то из ее родственников. Пользователи сети не могли оставить комментарии под фото, потому что звезда разместила его в разделе "истории".
Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.