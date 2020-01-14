Американская светская львица Ким Кардашьян предстала в соблазнительном черном наряде на новом фото

39-летняя звезда реалити-шоу, которая любит эпатировать поклонников экстремальными нарядами или снимками в одном белье, удивила новым снимком в обтягивающем черном костюме. Об этом сообщает Politeka.net.

Наряд дополняет стильный трикотажный чокер на шее звезды. Но больше всего бросается в глаза яркий макияж. Ведь Кардашьян нанесла на губы нехарактерный для нее сливовый цвет. Она приоткрыла губы и закинула голову для снимка.

Волосы селебрити уложены ровными прядями и немного завиты на кончиках.

В комментариях поклонники Кардашьян отметили, что ей нехарактерен такой стиль:

«Это даже не похоже на нее ...».

Также добавили, что она прелестна в любом образе:

«У Ким великолепные глаза, но что бы она ни делали с ними, она выглядит как лягушка с такими глазами ... и это страшно, совсем ей не льстит. Я не могу поверить, что она этого не видит», «Она выглядит как Бейонсе», «Очень красивая», «Ты выглядишь великолепно 😍✨».

Ранее Ким Кардашьян засветила свои прелести в нижнем белье. Шоу-дива опубликовала домашнее фото, на котором она стоит в кухне в приспущенных спортивных штанах серого цвета, из-под которых виднеются спортивные трусики. Также Кардашьян не удосужилась надеть футболку и продемонстировала свои прелести на камеру в спортивном бра в тон трусиков. Домашний образ звезда дополнила белыми массивными кроссовками.

Волосы Ким оставила распущеными, гладно пригладив их расческой. Макияжа на лице селебрити нет, что наглядно показывает, как Ким Кардашьян выглядит по-настоящему, в домашней обстановке. Скорей всего, фото было сделано мужем Ким или кем-то из ее родственников. Пользователи сети не могли оставить комментарии под фото, потому что звезда разместила его в разделе "истории".

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.