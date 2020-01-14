Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас работает в ночных клубах под псевдонимом DJ NANA, рассказала про пугающий случай в океане

Анастасия показала очередное пляжное фото с отдыха. На нем она позирует в профиль, смотря в даль через свои солнцезащитные очки. На горизонте к воде спускается солнце. В посте она рассказала о беде, которая произошла с ней и ее подругой, когда они плавали на серфе и фотографировали в бушующем океане. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

«На прошлой неделе океан решил сделать из нас смузи. Описать словами этот калейдоскоп- невозможно. Нас вертело, но мы с пытались держаться за руки, каждая часть тела, в моем случае и лицо, проехалась по песку. 4 дня не спускались к нему, хватило с головой. До сих пор капаю антибиотик в ухо, говорю тихо, ничего не слышу. Если б купальник был раздельный- осталась бы без него. Люблю, когда с характером. Скучаю...», – поделилась в сети диджей.

«Это мы ещё легко отделались. Жаль со стороны нет видео как мы делали сёрф и держали друг друга за руки в масле😂 а Русик маневренный лупил меня ногами😭», – отметила ее подруга, с которой они вместе отправились в отпуск, Нана Збукер.

На что Кумейко ответила: «девочки, только не пейте воду, да-да 🥂 нас никто не спрашивал».

Напомним, что ранее Анастасия на пляже оказалась на одной руке и раздвинула ноги в воздухе, показав идеальную растяжку. При этом Кумейко была в черном купальнике. Можно увидеть сзади солнце, которое уже пряталось за горизонтом. Фанаты успели оставить много отзывов о фото под ним.

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