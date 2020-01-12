Певица и Dj Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала идеальное тело во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Зима в сердце, на душе ...», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко стоит на четвереньках в одном купальнике и очках, демонстрируя аппетитные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Классная», «Тигрица, ррр», «огонь просто», «грусть)», «Супер, эти пески и моря не что без тебя», «Какой же он красивый, этот золотой песочек», «Настенька ,точка на лбу -это след от чего .... ну и конечно ты великолепна», «Кто посмел обидеть раненую душу пускай солнце светит в душе все будет лето и улыбка»,- пишут они.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко (DJ NANA) показала идеальные ноги в жаркой позе.

Артистка во время йоги выполнила стойку на голове.

Звезда поделилась свежими фотографиями со своего отпуска. Так, на одном она занимается йогой в леопардовом костюме для спорта, который состоит из обтягивающих лосин и топа. Звезда развела ноги, стоя в арке на руках. Фото получилось довольно откровенным и эффектным, что и отметили в комментариях поклонники творчества Кумейко.

«Боже, какая тигрица», «Хорошая геометрия)», «Какая кошечка», «Потрясающе... 😄 Нана, можно ответ на один вопрос?! На этой планете 🌍 есть место, где Кошечка 🐆 не делала растяжку?», «Пора новую группу создать, Ноги вверх 🤘👍🗽🤗💎», «Крутяк», «Интересно приручить возможно эту кошечку ?)))», – пишут в соцсети.

На другом фото DJ NANA предстала уже в одежде, а именно в тонкой прозрачной белой рубашке и черной юбке в горошек. Она позирует прямо, держась за ободок очков.

«Максимально деловая 😎», – подписала она снимок.

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