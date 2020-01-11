Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко (DJ NANA) не расстается со своим бинди

Артистка сейчас проводит время в Индии, где поставила себе точку между бровей, Рoliteka.net.

Звезда поделилась несколькими фотографиями со своего отпуска, а недавно записала видео-бумеранг. На кадрах Анастасия предстала в черном топе с сеточкой прямо в области груди.

Девушка кокетливо посмотрела в камеру из-под очков, а также мимолетом хвастаясь своим французским маникюром.

Кумейко позировала без макияжа, давая насладиться своей натуральной красотой.

В посте девушка рассказывает о бинди, который является знаком благословления и защиты. "Точка" наносится после утреннего омовения. Звезде лично ставят бинди утром, кончиком пальца.

"В Киеве буду ходить только с бинди", - в конце написала артистка.

За четыре часа пост девушки собрал более 3500 лайков и много комментариев.

"Вы самая настоящая богиня утра! Так приятно видеть Вас в ленте❤️", "Красивые глазки", "Русы скажет что Музыка кислота)", "Боже ты лучшая", " Нана, это не "Кто сверху" 🤣 Заигралась в "дывоглядки"? 😃 Кстати, когда Вас ещё пригласят? С Вами этот телепроект сверкает 💣💥", "Ого, какая выемка, прямиком в трахею попасть можно 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко показала, как проводит время с подругой.

Украинская знаменитость позировала на пляже.

Обе красотки выбрали красные сдельные купальники, которые идеально подчеркнули их формы. Девушки радовались волнам и развлекались, как могли.

"Роза и тюльпан ❤️❤️ Отказались от фильтров. Других запретов для нас не существует. #djNana #anastasiadomination #нанаРазНанаДва", - написала в посте Кумейко.

Публикация звезды собрала почти 3000 лайков за два часа, а также много комментариев.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко опубликовала новое пляжное фото, на котором позирует в черном цельном купальнике.

На фото Кумейко тянет желтые веревки, которые привязаны к деревянному судну. Она прогнулась в соблазнительной позе на горячем песке.

Напомним, экс-Nitita без белья зажгла с подружкой в Париже

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