Возможной причиной переезда герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри могло стать самочувствие женщины

Об этом сообщают журналисты DailyMail со ссылкой на свои источники.

«Решение дочери активно поддерживала мама Меган Дориа Реглан. Она сильно переживала за Меган и радуется, что ее дочь ставит свое психическое здоровье на первое место», - говорится в сообщении.

В то же время подруга Маркл утверждает, что после рождения сына у герцогини начались усугубляться психологические проблемы. В частности, она «была несчастной в Великобритании». Женщина плохо спала. Это сопровождалось паническими атаками «относительно своего будущего».

Также не исключается, что переезд Маркл в Канаду был ее планом с самого начала.

Как сообщалось ранее, скандал в королевской семье Великобритании получил продолжение, поскольку свое мнение высказала Елизавета II.

«Сегодня моя семья конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Мы полностью поддерживаем желание Гарри и Меган жить новой жизнью. Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи», - говорится в сообщении.

При этом королева Елизавета уточнила, что «Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни».

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.