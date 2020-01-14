Возможной причиной переезда герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри могло стать самочувствие женщины
Об этом сообщают журналисты DailyMail со ссылкой на свои источники.
«Решение дочери активно поддерживала мама Меган Дориа Реглан. Она сильно переживала за Меган и радуется, что ее дочь ставит свое психическое здоровье на первое место», - говорится в сообщении.
В то же время подруга Маркл утверждает, что после рождения сына у герцогини начались усугубляться психологические проблемы. В частности, она «была несчастной в Великобритании». Женщина плохо спала. Это сопровождалось паническими атаками «относительно своего будущего».
Фаворитка Ямы застыла на диване с раздвинутыми ногами: "Натура рептилий..."
Полураздетая экс-Nikita без стыда вывалила упругие прелести: "Превосходите саму себя"
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
Также не исключается, что переезд Маркл в Канаду был ее планом с самого начала.
Как сообщалось ранее, скандал в королевской семье Великобритании получил продолжение, поскольку свое мнение высказала Елизавета II.
«Сегодня моя семья конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Мы полностью поддерживаем желание Гарри и Меган жить новой жизнью. Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи», - говорится в сообщении.
При этом королева Елизавета уточнила, что «Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни».
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.