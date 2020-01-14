Художественный руководитель театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков с супругой Анастасией Черновой перестали пытаться завести детей

Супруги уже 15 лет живут вместе. Пара за это время не смогла сделать семью больше. Режиссер в интервью Pschycologies рассказал, что покинул идею стать отцом.

59-летний театрал отметил, что долго откладывал решение стать отцом. Когда Олег определился, что нужны дети, уже ничего нельзя было поделать. Меньшиков с супругой, которая младше него на 23 года, пытались зачать малыша, но проблемы со здоровьем оказались сильней.

Но руководитель московского театра мог прибегнуть к альтернативе. Есть дети в детских домах или использовать различные методы медицины, но такие варианты не устроили Олега. Он принял мысль, что Бог не дал ему ребенка. Пара старается не делать из этого трагедию.

Ранее мы сообщали, что популярного российского актера пришлось срочно госпитализировать после того, как он употребил алкоголь.

«Известный актёр и режиссёр Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник. Художественному руководителю театра Ермоловой стало плохо после употребления алкоголя», — говорится в сообщении.

Артиста пришлось срочно госпитализировать. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Сообщалось, что актриса Маргарита Шубина, известная многим по сериалу «Сваты», рассказала о семейной драме, из-за которой она чуть не лишилась рассудка.

Сейчас Шубина может похвастаться по-настоящему счастливой семейной жизнью: у нее есть любящий муж и два сына. Однако, в конце 80-х у актрисы в жизни произошла страшная трагедия, которая не прошла для нее бесследно.

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