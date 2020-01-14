Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка шоу "Танцев со звездами", поделилась снимком с отдыха
На фото Анна позирует в бассейне, а на фоне можно увидеть горы и снег. Можно предположить, что вода с подогревом, раз вокруг лежит снег. Ризатдинова показала себя в одном блестящем купальнике, в котором можно оценить пышные формы гимнастки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Друзья опрос ...) Что вы считаете самым привлекательным в девушке ?
Полураздетая экс-Nikita без стыда вывалила упругие прелести: "Превосходите саму себя"
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
Никитюк "избавилась" от длинных волос, поразив новым имиджем: "Какая блондиночка!"
Топалов признался, что происходит с Тодоренко: "Нет смысла…"
1. Интеллект
2. Фигура
3. Глаза
4. Грудь
5. Улыбка
6. Ваш вариант ...)", - написала Анна.
Украинский телеведущий Вова Остапчук не растерялся и сразу написал шестой пунк, по его мнению "Фотошоп".
Фанаты также начали активно обсуждатьтему:
"Мозг! Чтоб не связываться с преступниками", "Внутренняя гармония способна затмить многое , ведь, будучи счастливой самой по себе , в девушке преображается все: улыбка ярче,глаза блистают... В общем бешеная позитивная энергетика, которая многих не оставит равнодушными ) На мой взгляд,это и на фигуру тоже влияет))", "Вы такая красивая", "однозначно интеллект. Как показывает практика - ум долговечный возбудитель "Любовь безусловна!!! И не важны никакие пункты. Ты просто любишь лишь за то, что этот человек есть".
Ранее мы сообщали, что Фаворитка Ямы поразила украинцев отважным поступком, фото облетели сеть.
Так, Анна Ризатдинова прыгнула с инструктором на парашюте. Она показала нереальные фотографии в небе. На фото гимнастка кричит, разведя руками, а волосы ее треплют по лицу. Примечательно, что девушка летела вниз в обычной одежде: бриджах, кедах и футболке, а ее инструктор был в нужной пикировке: шлеме и костюме, которых не было у Анны.
Напомним, фаворитка Ямы застыла на диване с раздвинутыми ногами
А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы поразила личными фото в жарких позах
Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы показала идеальное тело в тесном топе