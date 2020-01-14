Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка шоу "Танцев со звездами", поделилась снимком с отдыха

На фото Анна позирует в бассейне, а на фоне можно увидеть горы и снег. Можно предположить, что вода с подогревом, раз вокруг лежит снег. Ризатдинова показала себя в одном блестящем купальнике, в котором можно оценить пышные формы гимнастки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья опрос ...) Что вы считаете самым привлекательным в девушке ?

1. Интеллект

2. Фигура

3. Глаза

4. Грудь

5. Улыбка

6. Ваш вариант ...)", - написала Анна.

Украинский телеведущий Вова Остапчук не растерялся и сразу написал шестой пунк, по его мнению "Фотошоп".

Фанаты также начали активно обсуждатьтему:

"Мозг! Чтоб не связываться с преступниками", "Внутренняя гармония способна затмить многое , ведь, будучи счастливой самой по себе , в девушке преображается все: улыбка ярче,глаза блистают... В общем бешеная позитивная энергетика, которая многих не оставит равнодушными ) На мой взгляд,это и на фигуру тоже влияет))", "Вы такая красивая", "однозначно интеллект. Как показывает практика - ум долговечный возбудитель "Любовь безусловна!!! И не важны никакие пункты. Ты просто любишь лишь за то, что этот человек есть".

Ранее мы сообщали, что Фаворитка Ямы поразила украинцев отважным поступком, фото облетели сеть.

Так, Анна Ризатдинова прыгнула с инструктором на парашюте. Она показала нереальные фотографии в небе. На фото гимнастка кричит, разведя руками, а волосы ее треплют по лицу. Примечательно, что девушка летела вниз в обычной одежде: бриджах, кедах и футболке, а ее инструктор был в нужной пикировке: шлеме и костюме, которых не было у Анны.

Напомним, фаворитка Ямы застыла на диване с раздвинутыми ногами

А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы поразила личными фото в жарких позах

Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы показала идеальное тело в тесном топе



