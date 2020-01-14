Том Нойвирт, похоже, все чаще и чаще в последнее время вспоминает о том, что он изначально мужчина - Кончита Вурст пусть постепенно, но буквально на глазах "превращается" из гламурной дивы в настоящего брутала

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды Евровидения.

Так на нескольких новых опубликованных Кончитой Вурст фото она предстала в мужских образах. Ранее голосистый артист позировал в открытом халате показав при этом свою грудь без эпиляции - визуально, пишут поклонники звезды, это "волосатая грудь обыкновенного парня". После этого кадра с отдыха, Кончита стала показывать себя в аскетическом мужском наряде - темной футболке, с привычной бородой, но с непривычно короткой стрижкой. Также у артиста в ушах теперь имееются массивные серьги - "чем не панк?" задаются вопросом другие его фаны, тем более учитывая, что "слащавый" образ артист, как и творчество подобного направления, понемногу, но оставляет позади - в прошлом.

Восторженные фолловеры также пишут о том, что у них буквально "слюнки текут", глядя на такого красавца и они также задаются вопросом, мол, как такое вообще возможно, что такой красавец-мужчина вдруг выбрал для себя женский образ.

Ранее сообщалось о том, что Кончита Вурст предстала, вероятно, полностью раздетой и в постели. Артист игриво улыбается на камеру, при этом видна его волосатая грудь да и вообще "густая" растительность на лице и теле. Некоторые поклонники даже назвали Тома "монстром", намекая то ли на его отменную физическую форму и накачанную грудь, то ли артист без эпиляции напомнил им мультяшного "волосатого" персонажа.

Были и такие, которым образ Кончиты Вурст не понравился - фаны сочли фото слишком банальным и написали, что это немного не похоже на того "глубокого" артиста, которого они знают.

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