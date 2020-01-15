Скандально известный актер Федор Добронравов рассказал, какая судьба ждет сериал "Сваты"

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает издание Телепрограмма.

По его словам, если все пойдет по плану, то телезрители увидять долгожданный седьмой сезон популярного сериала "Сваты" уже в 2021 году.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст, и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — признался Добронравов.

Актер также отметил, что на данный момент съемки нового сезона проходят в Беларуси. Работа на съемочной площадке идет полным ходом: снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье, в Логойске.

Как известно, в седьмом сезоне главные герои предстанут перед зрителями в новом образе — их покажут в молодости.

Роль молодого Ивана Будько сыграет сын Федора Добронравова Виктор, а молодую Валюху представит актриса Дарья Рыбак.

«Это же кино! Актеры могут сниматься в одном фильме и никогда друг друга при этом не увидеть. Так часто бывает. Поэтому что у них получилось — для меня будет таким же сюрпризом, как и для вас», — заявил Добронравов-младший.

Ранее мы сообщали о том, что российский актер Федор Добронравов ошарашил всех заявлением об оккупированном Крыме. Во время интервью звезда "Сватов" вновь поддержал аннексию российскими войсками Крыма.

"Я очень люблю свою страну и считаю, что Крым должен вернуться в лоно", - заявил скандальный актер.

Эта цитата и послужила основанием для запрета на въезд актера в Украину.

Также мы рассказывали, что Федора Добронравова поразила страшная болезнь. Как стало известно, в 2018 году артист перенес инсульт, из-за чего на несколько месяцев пропал со сцены театра.

При это родственники Добронравова отказывались комментировать его состояние, из-за чего стали появляться слухи о скорой смерти артиста. Но Добронравов продолжал бороться с последствиями приступа и в итоге смог вернуться к полноценной творческой деятельности.

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