Стало известно, как больная раком Анастасия Заворотнюк отметила день рождения своей дочери

Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал Mash.

Как известно, Анне Стрюковой-Заворотнюк вчера, 14 января, исполнилось 24 года.

Но Анастасия Заворотнюк была вынуждена отметить день рождения своей старшей дочери в клинике.

К больной раком Анастасии Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для проведения праздника.

Стоит отметить, что российская звезда Анастасия Заворотнюк продолжает активно бороться с серьезным недугом, а недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры, ведь на фоне онкологии и постельного режима у нее парализовало правую сторону.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Моей прекрасной няни" внезапно исчезла из больницы. Журналисты выяснили, что популярную артистку Анастасию Заворотнюк, вероятнее всего, выписали из больницы.

По данным журналистов, артистку выписали из клиники, где она проходила лечение и реабилитацию. Сейчас она якобы находится дома. Как утверждают новостные порталы со ссылкой на источники, врачи отправили Заворотнюк домой, потому что не видят смысла в лечении. Специалисты считают, что она обречена. При этом есть информация, что артистку ждет экспериментальное лечение в США.

Но нужно отметить, что медики официально не подтверждают информацию о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из учреждения.

Также мы рассказывали, что муж Заворотнюк оказался на грани. 48-летнего фигуриста атаковала депрессия из-за болезни супруги и финансовых проблем, которые обрушились на звездную семью.

Петру Чернышеву рекомендуют в данный момент не стоит себя изматывать, а наоборот, постараться прийти в гармоничное состояние, потому что его энергетическое состояние также влияет и на состояние больной раком "прекрасной няни".

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