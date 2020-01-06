Актриса, известная по роли в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасия Заворотнюк уже долгое время брорется с онкологическим заболеванием 

О состояниии звезды известно только из сообщений СМИ. Родные и близкие хранят молчание по поводу состояния Заворотнюк. 

Недавно появились слухи, что у Анастасии появились пролежни, а их лечение проходит очень сложно, ведь актриса ведет малоподвижный образ жизни, пишет replyua.net. Врачи делают все возможное. 

Стоит отметить, что медиа получает информацию, в основном, от друзей семьи артистки. В частности, таким образом стало известно, что Заворотнюк пережила операцию на головном мозге и ей удалили образовавшуюся опухоль.

Анастасия Заворотнюк

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Кроме того, по слухам, во время хирургического вмешательства Анастасии повредили часть мозга и вся ее правая сторона тела стала парализованной.

Напомним,  Жанна Фриске хотела исполнить роль няни Вики и даже уже прошла пробы на роль,  но по стечению обстоятельств, данная роль досталась Анастасии Заворотнюк.

Узнав об этом совпадении, злые личности начали поговаривать, что именно данный факт биографии Заворотнюк сыграл в будущем злую шутку с ее здоровьем.

Ранее мы писали, что поклонники больной раком Анастасии Заворотнюк не поверили в искренность слов известной актрисы.

Как известно, в честь Нового года тяжелобольная звезда Анастасия Заворотнюк обратилась к своим фанатам и поблагодарила за поддержку в борьбе с недугом.

Многие фанаты обрадовались обращению Анастасии Заворотнюк и пожелали звезде скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. 

Но в комментариях затисались и хейтеры, которые засомневались в искренности ее слов. 

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Сериал «Моя прекрасная няня».👩‍👧‍👦📺 2004 год. 2 сезон 43 серия. Первый сериал комедийного жанра, который покорил наши сердца!🎬📺 Анастасия Заворотнюк стала телевизионной няней для всех детей нулевых👩‍👧‍👦❤️. ⠀© Все права на видео принадлежат их владельцам. Автор видео неизвестен ⠀#нулевые #00е #ностальгия #2000е #нулевые #90е #лихие90е #назвдвпрошлое #назадвдетство #прошлое #вспомнитьвсе #музыка90х #2000ые #моямолодость #дискотека90х #2000егода #нашедетство #детство #детство😊 #назадвдетство #дискотека2000х #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #заворотнюканастасия #настязаворотнюк #сериалы2000х #мояпрекраснаяняня #ностальгияподетству #ностальгия #ностальгия❤️

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Напомним также, что  поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поделились кадрами из этого сериала, посвященными Новому году.

В одном из микроблогов в Инстаграм опубликовали "кусочек" серии, где персонаж Насти Виктория и ее возлюбленный Максим Викторович Шаталин (играет актер Сергей Жигунов) наряжают елку.

Примечательно, что не только в фильме, но и в реальной жизни на то время между актерами сложились любовные отношения. 

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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