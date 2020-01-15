Бывшая супруга мультимиллионера Руслана Байсарова певица Кристина Орбакайте показала в сети, что думает по поводу его женитьбы с 18-летней

Кристина Орбакайте в ответ на женитьбу Байсарова показала фотографию своей счастливой семьи в соцсети Instagram, а также опубликовала видео с Михаилом Земцовым, своим теперешним мужем, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На своей странице дочь Аллы Пугачевой продемонстрировала новогоднее фото со своим мужем Михаилом Земцовым и 7-летней дочерью Клавдией Земцовой.

«Ещё раз с Новым Годом! Будьте счастливы 🙏❤️», – подписала она теплый снимок в сети со своими близкими.

Так, на фото они в обнимку позируют для фотографа и улыбаются.

Также 15 января, у мужа Орбакайте день рождения. Певица опубликовала видео с ним, где они идут за ручку и улыбаются.

«Сегодня твой День Рождения, любимый, мудрый, заботливый, самый лучший муж и папа! Михаил Земцов, my Love», – такими словами она поздравила своего самого главного мужчину в жизни.

В комментариях многие звезды российского шоу-бизнеса написали поздравления Михаилу и его жене.

«От всего сердца поздравляю Мишу и тебя, дорогая! Крепкого здоровья и процветания вашей семье! Вы прекрасная пара!», – поздравила Анита Цой.

«С Днём Рождения Мишу 🎂❤️ Поздравляю! 😘😘😘», – сказала Инна Маликова.

«С именинником», – написала Анна Семенович.

Также среди других известных личностей, поздравления паре написал Филипп Киркоров, и другие, менее известные артисты.

Напомним, что своей женой Байсаров избрал 18-летнюю модель из Чечни по имени Аламат. На свадьбе настояли родители девушки. Пара связала себя узами брака 30 декабря.

Вне бизнес-сообщества Байсаров получил известность, как гражданский муж Кристины Орбакате, которая родила ему сына Дени. Как пишут СМИ, кроме дочери Аллы Пугачевой, предприниматель в разные годы жил с еще четырьмя моделями, которые были моложе его. Каждая супруга рожала бизнесмену детей.

Напомним, что дочь Пугачевой порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

Как сообщала Politeka, мышцы не работают: внука Пугачевой спасают врачи, фото из больницы.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».