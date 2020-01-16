Надя Дорофеева показала стройную фигуру в ярких купальниках

Артиска покрасовалась перед камерой в откровенных пляжных нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.

Так на новом опубликованном Надей видео она позирует, примеряя на свое подтянутое тело разнообразные купальники - файл оформлен с помощью популярного приложения. Таким образм, Дорофеева молниеносно меняет купальники и пританцовывает под известный англоязычный трек.

Помимо того, что исполнительница показала свою явную худобу и стройные ножки, а также частично "сверкнула" грудью и все-таки она еще и заставила своих фанов сомневаться "не беремена ли звезда?". Поводом для сомнений послужил округлившейся животик певицы.

Ранее певица показала необычное видео, которым немало взбудоражила сеть. На представленных кадрах Надя появилась в весьма блестящем луке.

Так, Дорофеева позировала в дерзком экстра-мини платье в соблазнительной позе, выставив напоказ идеально точеную фигуру. Дополнить образ певица решила элегантной прической и ярким макияжем. Рядом с ней позировала и коллега, которую продюссирует Потап.

В видео также замечен и сам Алексей, вместе с Позитивом. Коллективное видео стало образением к поклонникам - музыканты поздравляли поклонников с Новым годом и Рождеством.

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