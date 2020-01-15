Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.
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Не так давно Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По этому поводу пара представила множество кадров и даже удивила поклонников Инстаграм новой подборкой фото и видео.
На фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной фигурой после похудения. Звезда позировала в черном купальнике, удивив при этом прической - похоже, Насте пришлись по душе мелкие косички, что она заплела. В последнее время артистка ходит именно с этой прической.
«Good morning☀️ Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет 🙏🏻 Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики🌵💋», – написала Каменских под новым постом.
До этого для нового выхода в свет звезда выбрала короткое атласное черное платье с кружевом, дополнив вечерний образ небольшой сумочкой через плечо и оригинальными крупными серьгами-кольцами, украшенными камнями. Главной же изюминкой нового лука стала бархатная накидка-кардиган желтого цвета.
Настя сделала также необычный макияж – она усыпала лицо золотым глиттером, подчеркнув тем самым цвет своих глаз. Поклонники, как и ожидалось, не остались в стороне и написали множество комментариев.
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