Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников новым выступлением

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна показала небольшое видео со своего нового выступления, удивив при этом естественным и позитивным видом. Сама артистка позировала с распущенными и аккуратно уложенными волосами. На лице заметен легкий макияжа, а одета Анна в обычную черную кофту и терракотового цвета джинсы.

«О тебе ❤️ Сегодня я решила, что мое прошлое часть меня. Как бы я не бежала. Я посмотрела ему в глаза. И оно оказалось прекрасно. О тебе. Пираньи. Привыкаю. Драма.

Я горжусь собой, маленькой девочкой, которая делала такие сложные песни. У меня не вышло. Их так и не взяли на радио, но я нашла своего зрителя. Он со мной. Вы со мной.

И я смотрю в глаза своему прошлому и горжусь им. Помните мои прошлые песни?», – отметила Седокова под новым постом, вызвав целую волну комментариев среди поклонников.

Не так давно выяснилось, у звезды новое увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления звезды. Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой и к тому же был женат.

«Я так хочу, чтобы каждый из нас нашёл свой недостающий пазл. Я свой нашла ❤️ Люблю тебя и нашу сумасшедшую семью @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – пишет Седокова под милыми фото с возлюбленным.

"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.

Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом