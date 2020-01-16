Артистка решила "не заморачиваться" по поводу своего внешнего вида на отдыхе

Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева показала, как отдыхает с семьей

Был ли с известной российской артисткой на отдыхе ее не менее известный возлюбленный Валерий Меладзе - неизвестно, но своего ребенка и домашнего любимца певица на фото засветила. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

На сей раз Альбина Джанабаева отправилась в настоящую зимнюю сказку. Взору поклонников предстали заснеженные просторы северо-запада Европы - она побывала в Финляндии. Позже - исполнительница засветилась в Москве, и все так же без макияжа:

"Добавила цвета хмурому вторнику и рада)))), а знаете почему? Некоторые прохожие улыбались, и это здорово! Всем улыбок и тепла 💓💓💓", - пишет певица.

Так на новых кадрах Джанабаева позирует в яркой куртке и улыбается, ранее - артистка также улыбалась на камеру, катаясь на упряжке с собаками, а еще раньше - показала, как ей уютно и тепло у новогодней елки, камина и с домашним любимцем - песиком - на руках.

Во всех случаях стройная певица не волновалась по поводу выходов без косметики, а, похоже просто получала удовольствие от происходящего. но не всем ее поклонникам ее такая "простота" нравится.

Напомним, ранее артистка продемонстрировала свою подтянутую фигуру и подарила поклонникам практически новогоднее настроение.

Конечно же, без пикантных нюансов не обошлось. Так на новых фото женщина красовалась на съемках одного из новогодних шоу:

«Нет, не в тени, в сиянии ёлок, игрушек, съёмочных софитов!) наснимали красоты, - будем вас скоро радовать…», - подписала артистка снимок.

На съемках артистка была в черном стильном костюме под мужской крой и классической обуви на шпильке, наряд выгодно подчеркнул грудь артиски - последняя, немного "выглядывала" из V-образного декольте.

Поклонники засыпали экс-ВИА Гру множеством комплиментов:

«Милая Вы ❤!!!»

«Вау, красотка»

«Безумно красивый костюм и образ в целом!!)»

«Альбина, какой вы тонкий человек 🌹»

«... Мне уже снятся сны с Вами 😂😃»

«Огонь»

Ранее, артистка продемонстрировала свою любовь к извесному артисту на глазах у изумленной публики.

Супруги выступили на известном российском шоу Ивана Урганта и завели публику до непрерывных апплодисментов.

Так между мужчиной и женщиной ощущается и видна, что называется, искра - помимо прочего в выступлении, Валерий Меладзе схватил Альбину Джанабаеву за руку, а та хотела было прислониться к возлюбленному, но сдержалась и не сделала этот так ярко выраженно, как, вероятно, хотела.

На опубликованных кадрах артистка красуется в комбинезоне черного цвета со скромным, но декольте, Валерий - в костюме.

Во время выступления они они и это видно - очень старались понравиться публике, и, вероятно желали продемострировать с помощью своего творчества всю глубину чувств друг к другу.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.