Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным кадром из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Сегодня Тодоренко на архивном фото с недавнего отдыха показала, как вернулась к своему давнему хобби и вновь занялась серфингом. За неделю занятий с инструктором она освоила доску и теперь уверенно покоряет волны.

«#философствую Заскочить на волну не сложно , важно - удержаться и запрыгнуть на новую! 🏄‍♀️ #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Фото - @trubavinphoto», – пишет под новыми кадрами звезда.

Пользователи сети ожидаемо равнодушны не остались:

«Клааас детка🙈🙈🙈🙈💋», «А в Одессе этой зимой хорошо!», «Первая фото просто огонь🔥», «Очень круто смотришься! Прям профи».

Также звезда рассказала, что помогаей ей всегда и везде успевать в работе:

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? Кааак? НО!!!!!!!!

Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно) ,первый раз увидели Чёрное море 🌊 , Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо. Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.