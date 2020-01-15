Меган Маркл впервые увидели на публике в Канаде после судьбоносного решения

Герцогиня Сассекська Меган Маркл засветилась в обычной одежде в Ванкувере, Канада

12 января герцогиня Сассекська Меган Маркл улетела в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи, оставив в Британии принца Гарри, которого ожидала встреча с королевой и семьей, и немало проблем позади - неделю назад пара решила отказаться от королевских обязанностей и потребовала самостоятельности. Об этом пишет Politeka.net.

Герцогиню удалось подловить на публике: Меган в теплой куртке с капюшоном, черных джинсах и удобных ботинках направлялась от самолета к авто - уже в Ванкувере.

«Герцогиня Меган с Сассекса заметили впервые после объявления выхода с семьи на посадке гидроплана в Канаде. Во время посадки на гидроплан от острова до Ванкувера сегодня она была замечена одетой в большое пальто.», – подписали первый снимок.

Похоже, что разрыв с королевской семьей пошел Меган на пользу - герцогиня выглядела улыбающейся и расслабленной.

«Я единственный, кто недоволен этим решением? Меган, ведь каждая маленькая девочка мечтает выйти замуж за принца. Теперь ты хочешь бросить это? Кроме того, вы забираете Гарри и Арчи оттуда, забираете у него права по рождению. Не понимаю », - пишут разгневанные поклонники королевской семьи в сети.

“Да здравствует свобода”, “Разве это не няня? Желаю, чтобы они показали Арчи”, “Она именно там, где она должна быть.”, “Она выглядит волшебно !!”, “Хорошо, что она свободна, ведь жизнь в дворцах не может быть таким, как ее малюют”, – пишут в сети на разных языках пользователи.

Также было опубликовано новое фото, на котором Меган позирует, расставив ноги, с разными женщинами.

«Догадайтесь, кого сегодня заметили в Ванкувере? Герцогиня Сассекская Меган посетила женский центр города Еастсайд, где провела время, обсуждая некоторые вопросы, касающиеся женщин», – написали в сети.

Напомним, что Официальная версия, почему принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских привилегий и обязанностей –решение стать полностью самостоятельными

Но далеко не все в это верят.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы идем".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошеломили решением, королева в ярости.

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