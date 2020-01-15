Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, поделилась новым снимком с отдыха

На фото Котова позирует в красном купальнике, который очень сильно обтягивает как сверху, так и снизу. Можно благодаря снимку оценить идеальные формы певицы.ы Один глаз Татьяна прикрыла красным цветком, передает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всегда есть, за что полюбить свою жизнь: за солнце, за вкус соленого моря на губах, за аромат франжипани в воздухе и тепло в глазах любимых", - написала Котова под снимком.

Фанаты оставили несколько комментариев под постом:

"Спасательница Малибу", "Нежная прелесть", "Красотка, фигура огонь", "Супер, Владыка сердец", "Очаровательная красавица", "Загар шикарный", "Бомба", "Заморская русалочка", "Вау, Роскошная", "На заставку поставлю".

Ранее мы сообщали, что сочная блондинка из ВИА Гра разделась и показала, как выглядит рай.

Котова в этот раз позировала на краю бассейна, скорее всего, а за ней виднелось море. Татьяна на снимке оказалась в одном купальнике, а дополнила образ очками.

"Это лучше, чем завтрак в постель", - написала знаменитость.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"У меня будет новая заставка", "Прощай талия:))", "А вторая тарелка кому?? Фотографу?", "Чуть чуть проголодалась", "Цветочки со льдом под цвет купальника? :)))", "Это рай!".

Сообщалось, что фигуристая экс-ВИА Гра разделась и потрясла прелестями на камеру.

На новом опубликованном видео певица позирует во множестве праздничных и, местами, откровенных нарядах.

Так в ролике Татьяна Котова решила подытожить всю ту полезную информацию, которую она предоставляла своим поклонникам на протяжении года - модницам о том, как стильно одеваться - и продемонстрировала в танце одни из самых актуальных луков сезона и предновогоднего периода.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гры еле удержала свои "персики" в жарком топе

А еще Politeka писала, что роскошная экс-ВИА Гра засветила аппетитные формы в прозрачном наряде

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-ВИА Гра показала самое сокровенное в пикантном купальнике



