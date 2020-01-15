Популярная украинская исполнительница Джамала выставила напоказ идеальное тело в прозрачном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«До встречи, мой старваген, встретимся в Одессе! Гримерка, прическа и каблы. Если не ответила, не увидела, не услышала – ничего не знаю. Беззвучный режим включен», - говорится в подписи.
Пост звезда сопровождала фотографиями в облегающем и прозрачном наряде, которые эффектно подчеркивают ее идеальное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Прекрасная», «обожаю это – отдых», «невероятная просто!», «Джа, до встречи!», «прикольные штаны», «огонь», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 36-летняя украинская певица Джамала поделилась архивными снимками с летнего отдыха и призналась, что к сожалению, в начале этого года ее ждало разочарование.
Артистка в своем микроблоге в Инстаграм написала, что не успела никуда слетать с семьей на отдых, в отличие от коллег, которые заполонили сеть кадрами всяких "таиландов" и "мальдив".
Зато Джамала похвасталась роскошными формами, показав снимки из предыдущих поездок на море. Она предстала в длинном разноцветном сарафане свободного кроя. Тем не менее верх наряда выгодно подчеркнул роскошные формы артистки, соблазнив не одну тысячу мужских сердец.
"Поиск нового начался для меня без перерыва на «песочек и морько» 🤪, я просто погрузилась в студийную работу. Доделываю песню с одним клевым электронным музыкантом и пишу новые. На отдых пока поехать не удалось. «Ну, что же», - подумала я! Всегда принимаю то, что мне дарит судьба. Если ты куда-то не успел, не полетел не поехал - на то воля Всевышнего. Так будет лучше!
Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».
Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».