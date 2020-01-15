Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась кадрами с отдыха

Лобода позирует на фото в коротких шортах и расстегнутой белой блузке. Под ней можно увидеть черный топ или бюстгальтер. Образ Светлана дополнила шляпкой. На одном фото певица смотрит на камеру, а на втором ее снимают, когда она развернулась спиной. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Никто не паникует когда все идёт согласно плану. У ВАС ЕСТЬ ПЛАН НА 2020?)", - написала под фото Светлана.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Но вы очень красивая", "а вообще законно быть такой идеальной?", "Ну только Вы можете быть такой идеальной!..", "Света никто ни паникует", "Беременна?", "Синие волны , синий рассвет , нас с тобой запомнят на долго , на долго ...", "Аж дух захватил такая прелесть", "Заслуженный отдых!! Кайфуйте ведь вы этого достойны!!", "Светлана вы богиня".

Ранее мы сообщали, Лобода раскрыла "секрет" отношений с Тиллем Линдеманном.

В этот раз звезда представила видео со съемок в российском шоу «Вечерний Ургант». Звезда позировала в шикарном костюме малинового оттенка. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж. Лобода запечатлена в момент, когда рядом с ней позировал и сам Иван с серьезным выражением лица.

Во время ролика также можно услышать забавный момент со съемок, похоже, артисты были очень довольным новым выпуском, причем не меньше, чем сами поклонники Лободы. По мнению пользователей сети, Светлана рассказала таким образом о своих отношениях с Линдеманном.

Сообщалось, что Лобода засветилась вместе со своей дочерью, фото облетели сеть.

Светлана показалась на кадрах вместе со своей дочерью. Лобода обняла Евангелину, закрыла глаза и поцеловала на камеру. Можно хорошо рассмотреть внешность ребенка и сразу понять, какие черты лица передала дочке мама.

Напомним, Лобода в бархатном лифчике посветила прелестями перед лицом знаменитого красавца

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А еще Politeka сообщала, что Лобода потрясла «спелыми» прелестями прямо перед камерой



