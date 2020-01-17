Российская балерина Анастасия Волочкова уже продолжительное время публикует фотографии со своего отпуска в Таиланде

Некоторые снимки звезды были настолько провокационными, что всего за несколько минут собирали массы лайков и комментариев, пишет Рoliteka.net.

Звезда хвасталась отличным отдыхом, говоря, как ей весело с друзьями и любимым человеком. Многие радовались за звезду, но находились и те, которые писали ей не очень позитивные комментарии.

Пользователи сети не верили в ее счастье, назвали одинокой и критиковали фигуру. Видимо, поэтому российская знаменитость на днях решила закрыть комметарии. Балерина продолжает делать фото с отдыха и уже, наверно, не боится едких сообщений в свою сторону.

Предлагаем посмотреть одни з последних публикаций артистки с Таиланда.

Напомним, недавно Волочкова похвасталась серией новых кадров, вызвав довольно неоднозначную реакцию среди пользователей. Все из-за ее провокационных нарядов.

Волочкова сфотографировалась стоя в одном лишь крошечном бикини, причем не в одном.

Похоже, Анастасия не удержалась и сделала примерку купальников, позируя еще и в ковбойской шляпе со странными солнцезащитными очками и показав фигуру не с лучшего ракурса.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова сфотографировалась демонстрируя свой фирменный шпагат. В розовом раздельном купальнике звезда сети выпятила все свои женские "прелести". Расставив ноги, она еще игриво улыбнулась, белокурую голову артистки украсила ковбойская шляпа.

Выставив напоказ свои длинные ноги, бедра, живот и грудь, балерина прорекламировала одежду и, как обычно, свою "прекрасную", необремененную предрассудками и "злостью" жизнь.

Напомним также, что Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе. Балерина сфотографировалась стоя в одном лишь крошечном бикини алого оттенка и маленьким клочком ткани, едва скрывшим ее бедра. В традиционной для Анастасии манере, она посветила пикантными частями тела.

Однако, главной "изюминкой" кадра стала именно небольшая ёлочка, возле которой и сфотографировалась звезда.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной