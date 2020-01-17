Жена внука российской примадонны Аллы Пугачевой, Алена Преснякова, опубликовала видео, которое довольно откровенное

На кадрах супруга Никиты Преснякова, которая является моделью, позирует на пляже с подругами, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Девушки находятся у воды и пальм в разных купальниках. Посередине, в розовом купальнике, стоит та самая Алена.

Девушки красиво выгинаются, демонстрируя идеальные стройные фигуры.

Алена в модных очках смотрит в камеру, а потом поднимает глаза к небу. При этом ее подруга гладит ее, приподнимаясь от талии к груди.

Девушки выглядят шикарно и видео получилось довольно нескромным.

"Этот бумеранг достоин ленты!😁 Каких усилий стоило это снять , да ещё так, чтобы все были худые и красивые🤪 девочки такие девочки) спасибо терпеливому @danvirlan 🙏🏼", - подписала кадры звезда.

За час пост невестки Пугачевой собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Красотки мои ❤️", "Очень круто 😀", "Дебилизм и идиотизм какой-то. Похожи на дешевых продажных дурочек", "Олена , жди новый заголовок желтой прессы : жена внука Примадонны устала от бесконечных гастролей мужа и стала лесбиянкой... А если без шуток- красотки 👌", "Супер", "Алена, а зачем эта подруга, вас гладит за грудь? Никита, же приревновать может?😂", "Очень круто 😀", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Алена Преснякова позировала после купания, на ней был стильный зеленый спортивный и с белыми полосами купальник.

На опубликованном видео, жена Никиты Преснякова медленно и сзади входит в воду, а после - фотограф снимает густую непроходимую растительность Бали.

Ранее мы писали, что жена Никиты Преснякова опубликовала в Инстаграм снимок, на котором предстала в одном купальнике.

Красотка позировала, видимо, недавно искупавшись - ее волосы, тело и сам купальник были мокрыми. Алена улыбнулась, подняв к небу голову. Модель прикрыла глаза, будто от удовольствия.

На фото заметны красивые изгибы модели, упругий пресс и молочные железы.

Напомним, что мокрая невестка Пугачевой поиграла идеальными формами в купальнике: "Амазонка"

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