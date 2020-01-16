35-летняя украинская певица и актриса Оля Полякова исполнила одну из главных ролей в фильме, который снимали в США

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм трейлером украинской романтической комедии (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, судя по всему известной блондинке досталась одна из самых трудных ролей - они играет негативного персонажа - "стерву-босса".

Героиня Оли, руководитель рекламного агентства, срочно приказывает подчиненному лететь в Лас-Вегас, чтобы подписать контракт с важным клиентом. На борту самолета парень случайно знакомится с красивой и умной Оксаной, которая оказывается его конкуренткой... Однако, тот решает обмануть начальницу и помочь этой Оксане.

К слову, в трейлере мелькают пикантные кадры с голой Поляковой, принимающей ванну.

"Дорогие мои! Приглашаю всех на свидание 5-го марта в кино 🔥 А пока наслаждайтесь трейлером новой украинской романтической комедии #ПобаченняуВегасі, где я сыграю одну из главных ролей. @volga_ukraine #DateinVegas", - написала Полякова в соцсети.

Комментирующих в большинстве своем заинтриговало увиденное.

"Щось буде класне👍😁"

"Такое"

"Ну хоть украинский учи, чтобы посмотреть😘😘"

"Круттяяяк🔥 Український кінематограф набирає обертів, обов'язково піду на прем'єру♥️"

"Интересненько🙄🧐🙀Оля в кино😄крутоооо👏👍"

"Я бы покупался😮"

Ранее мы сообщали, Полякова рассказала о своем приключении во время поездки в США. Так суперблондинка случайно встретила в огромном Нью-Йорке знакомую. Она не могла не поделиться этой невероятной историей с поклонниками.

Оля вызвала "убер" и, на удивление, водителем оказалась сестра ее парикмахера.

"Ребята, можете себе представить? В многомиллионном городе вот так вот случайно мы встретились. Это невероятно, круто!", - поделилась Полякова.

Также мы писали, что Полякова взяла с собой в Америку двух своих дочерей. Старшая, 14-летняя Маша активно делилась кадрами путешествия в соцсети.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.