Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным кадром из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Как известно, не так давно Регина отправилась на отдых вместе с сыном Майклом, а после завершения отпуска вернулась домой в Одессу. Похоже, артистка решила навестить маму, поэтому приехала в родной город с малышом. Сама Регина уже встретилась с родственниками, о чем оповестила в Инстаграм.

К примеру, в одном из постов она показала свою сестру, чем не мало всполошила сеть.

«#сестры Всегда хотела сестру близнеца, но хромосомы распорядились иначе! И сестра у меня двоюродная! И младше меня на 8 лет. И казалось бы мы такие разные , но души, души-то друг друга знают ещё с прошлой жизни ❤️❤️❤️ Люблю тебя , @kovlyasha #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍», – написала звезда.

Также звезда рассказала, что помогаей ей всегда и везде успевать в работе:

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? Кааак? НО!!!!!!!!

Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно) ,первый раз увидели Чёрное море 🌊 , Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо. Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.