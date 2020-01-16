Букмекеры поставили деньги на победу России в Евровидении-2020

В первой половине мая в 2020 году песенный конкурс Евровидение будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. Несмотря на то, что большее число участников еще неизвестно, букмекеры уже ставят на победу той или иной страны свои деньги. Об этом сообщает Politeka.net, Со ссылкой на официальный сайт европейского песенного конкурса.

Так, 12 мая состоится уже первый полуфинал, 14 мая – второй, а 16 мая – в гранд-финале жюри-страны и поклонники артистов проголосуют за понравившихся исполнителей и выберут победителя Евровидения этого года.

Кроме того, букмекеры уже делают первые ставки.

На сайте Евровидения появились первые прогнозы, по которым можно определить первую десятку победителей конкурса по версии тех, кто делает ставки. Букмекеры надеются, что первое место достанется представителю России, который пока не назван.

Предположительно, такая версия победы России имеет место после того, как в прошлом году на Евровидение Сергей Лазарев занял третье место.

Украина, по мнению букмекеров, займет аж девятое место на конкурсе, при том, что имя представителя Украины определится только в финале Нацотбора 22 февраля.

Так, после России занять второе место в конкурсе может Швеция, затем Италия, после нее Норвегия и Дания. Нидерландам достанется шестое место, Австралии – седьмое, следующая будет Бельгия. 10 место букмеры оставили Испании.

Напомним, что имена всех участников пока неизвестны. Имеются данные о некоторых участниках от таких стран: Испания (Блас Канто), Бельгия (Hooverphonic), Болгария (VICTORIA), Австрия (Винсент Буэно), Франция (Том Либ), Грузия (Торнике Кипиани), Кипр (Sandro), Нидерланды (Жангу Макрой).

Напомним, что украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) вернулся на сцену, представив публике новый трек. Известный миру как Верка Сердючка с песней «Dancing Lasha Tumbai» на Евровидении в 2007 году, украинский артист Андрей Данилко отметил, что снова может поехать на европейский вокальный конкурс.

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