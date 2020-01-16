Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева показала пикантные части тела, выступая на сцене

Возлюбленная Валерия Меладзе вышла на сцену и спела с молодой и малоизвестной исполнительницей. Женщины были практически в идентичных нарядах, но у Альбины не обошлось без экстремального декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой.

Так на новых опубликованных кадрах экс-ВИА Гра красовалась в блестящем платье в пол, а ее напарница в подобного вида комбинезоне. Наряд Альбины был отличен глубоким V-образным декольте.

Волосы артистка подобрала в высокий хвост, пела со всей страстью, а также написала под видео о том, что никогда не поздно начать любить себя и учиться этому - никогда, также, поздно.

Поклонникам артистки очень ролик понравился, на видео артистки пели в окружении шоу-балета и выступление напоминает те, которые обычно показывают на "голубых огоньках" или подобного формата новогодних тематических концертах.

Фолловеры пишут, что Альбина прекрасно выглядит и еще даст фору многим молодым, правда, не все так считают: нашлись среди фанов в сети и такие, которые ясно высказали певице, что та заметно постарела.

Ранее Альбина Джанабаева отправилась в настоящую зимнюю сказку. Взору поклонников предстали заснеженные просторы северо-запада Европы - она побывала в Финляндии. Позже - исполнительница засветилась в Москве, и все так же без макияжа:

"Добавила цвета хмурому вторнику и рада)))), а знаете почему? Некоторые прохожие улыбались, и это здорово! Всем улыбок и тепла 💓💓💓", - пишет певица.

Так на новых кадрах Джанабаева позирует в яркой куртке и улыбается, ранее - артистка также улыбалась на камеру, катаясь на упряжке с собаками, а еще раньше - показала, как ей уютно и тепло у новогодней елки, камина и с домашним любимцем - песиком - на руках.

Во всех случаях стройная певица не волновалась по поводу выходов без косметики, а, похоже просто получала удовольствие от происходящего. но не всем ее поклонникам ее такая "простота" нравится.

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