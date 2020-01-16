Известная российская певица Глюкоза засветила идеальные формы в наряде без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Наталья Чистякова-Ионова в Instagram.
«Наше полное впечатлений путешествие в ЮАР подошло к концу! Несомненно, это будто другая планета, очаровывающая своим разнообразием - культуры, национальностей, языков (их аж 11!), удивительной флоры и фауны», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что Глюкоза сопроводила свой пост снимком в коротких шортах и майке, которую она одела без белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
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«Это золото», «а это законно – так красиво выглядеть?», «грудь огонь», «грудь рабочая», «стиль сафари к лицу», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная российская певица Глюкоза похвасталась аппетитными формами во время отдыха за границей.
«Самое удобное на пляже»,- говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Глюкоза позирует в откровенном черном наряде, выставив напоказ идеальные формы. Дополняла образ исполнительницы шляпа телесного цвета и светлая накидка.
Уточним, что поклонники Глюкозы не смогли отреагировать на откровенный наряд кумира, поскольку фотографии она опубликовала в Stories.
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