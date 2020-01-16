"У меня возникало ощущение, что я живу их жизнью, а не своей"

Сергей Лазарев прокомментировал слухи о своей депрессии в связи со своим решением отписаться ото всех в Инстаграме и закрыть комментарии

Как передает Politeka, недавно популярный российский певец заставил своих поклонников изрядно поволноваться. Дело в том, что 1 января артист неожиданно отписался ото всех в Инстаграме и закрыл комментарии к своим постам. Тогда некоторые заподозрили, что певец переживает тяжелый период в жизни или даже страдает от депрессии.

После долгого молчания Лазарев наконец решил прокомментировать свое решение.

«Некоторые подумали, что у меня что-то случилось или я в депрессии! Это не так-у меня все отлично!», - заверил певец в обращении, также опубликованном в Инстаграм.

Он пояснил, что соцсеть стала отнимать у него слишком много времени из-за того, что он постоянно просматривал обновления страниц своих друзей, близких или коллег.

«У меня порой возникало ощущение, что я живу их жизнью, а не своей. Я знал чем они позавтракали, во что оделись, куда пошли, с кем пели, пили, ели и тд и я спросил себя «А зачем мне вся эта информация?», - поделился Лазарев.

Он отметил, что именно это и подтолкнуло его отписаться от всех людей, и меньше времени проводить в сети.

Что же касается комментариев к своим постам, Лазарев отметил, что они не всегда приносили ему положительные эмоции.

«Есть люди, которые приходят «гадить» и «паразитировать». Люди, которые заведомо устраивают провокации, оскорбляют, встревают в перепалки с другими пользователями. Я честно дико не люблю, когда незнакомые мне люди начинают мне что-то советовать в жизни, в музыке, в поведении, в воспитании детей...», - возмутился артист.

Он признался, что ему интересно мнение далеко не каждого, поэтому он решил отгородиться от такого негатива в сети.

Лазарев также раскритиковал «культ» лайков в Инстаграме, отметив, что жить ради одобрения других людей неправильно.

«Я не хочу ничьего одобрения! Я просто хочу жить своей жизнью, заниматься своей любимой профессией», - заявил Лазарев.

Певец добавил, что продолжит обновлять свои соцсети, однако для обратной связи с поклонниками будет использовать только концерты.

Напомним, фото мамы детей Сергея Лазарева появилось в сети, ее имя знают все.

Как сообщала Politeka, постаревший Лазарев засветился сразу с двумя звездными красотками.

Также Politeka писала, что любовница Лазарева показала, как выглядит после удаления груди.