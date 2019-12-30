Телеведущая Лера Кудрявцева, показала, как выглядит после экстренной операции по удалению грудных имплантов

Звезда рассказала, что после удаления порвавшегося имплантата все идет по плану, передает "Стархит".

«Примерно через полгода начнем думать о восстановлении формы груди, а пока ждать, когда заживет», - сказала она.

Курдрявцева также показала, как выглядит ее грудь после операции. Теперь от некогда пышных форм не осталось и следа. Впрочем, теледива не раз отмечала, что сейчас для нее главное уберечь остальных от подобной ошибки.

«Хочу предупредить всех девочек, которые размышляют об увеличении молочных желез: стоит миллион раз подумать и все взвесить, прежде чем ложиться под нож», — заключила она.

Звезду поддержали близкие и друзья — в больнице ее навестили супруг Игорь Макаров, Тина Канделаки, стилист Макс Гор и многие другие. Приехал и тот самый врач — Алексей Рубин, который поставил злополучные импланты.

«Респект, что сам вышел на связь. В нашем случае до суда не дойдет. 15 лет — все-таки большой срок, любое инородное тело, внедренное в организм, нужно менять. Оно не пожизненное, есть срок годности, хотя многие хирурги вешают лапшу на уши. Мы все обговорили. Приятно, что он предложил помощь: если понадобится что-то и решусь обратиться к нему, все сделает бесплатно», - рассказала Кудрявцева.

В сети подписчики также поддерживают звезду, благодарят, что она рассказалы о проблеме, и отмечают, что мало кто решился бы на такое.

По словам Кудрявцевой, силиконовые имплантаты они были установлены 15 лет назад с «пожизненной гарантией», а доктор говорил, что их «можно танком давить». Но очередная проверка показала, что один из них протекает 5-6 лет. Пришлось делать срочную операцию и извлекать силикон.

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