Все произойдет уже в 2020 году

Меган Маркл и принц Гарри всеми силами скрывают радостную весть от своих поклонников

Как передает Politeka.net, об этом пишут британские СМИ.

Сообщается, что герцоги Сассекские уже в 2020 году во второй раз могут стать родителями.

По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри всячески скрывают информацию о том, что герцогиня находится в положении.

Букмекеры утверждают, что королевская пара объявит об этом уже в ближайшее время.

"2020 год станет переходным годом для принца Гарри и Меган Маркл после их объявления о том, что они уйдут с постов старших королевских фигур. Ставки указывают на то, что могут быть еще большие новости наряду с объявлением о второй беременности Меган", – озвучил свой прогноз сотрудник конторы Джон Хилл.

Стоит отметить, что все эти слухи появляются на фоне скандала в королевской семье, ведь ранее Меган Маркл и принц Гарри объявили, что готовы отказаться от своих регалий.

Ранее мы рассказывали о том, что герцоги Сассекские уготовили королевской семье "сюрприз".

Британские СМИ пишут, что Маркл и Гарри решили прийти на телевизионное интервью Tell-all US, где намерны поведать общественности свою историю.

В то же время многие считают, что это может обернуться катастрофой для британской королевской семьи. Пиарщики, нанятые скандальной Меган Маркл в США, уже ведут переговоры с некоторыми крупными сетями в Штатах и знаменитой Опрой Уинфри.

Более того стало известно, как Меган Маркл унизила Королеву Елизавету перед своим уходом. Первоначально предполагалось, что Маркл, находящаяся в Канаде, примет участие в семейном совете по телефону. Однако, по словам источника, принц Гарри и его жена сочли, что «в этом нет необходимости».

Прежде чем собралась вся семья, принц Гарри имел разговор тет-а-тет со своей бабушкой-королевой. Их беседа, по данным источников, длилась около двух часов.

Когда общее совещание завершилось, королева Елизавета II сделал заявление. Она отметила, что «полностью поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь».

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.