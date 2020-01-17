Юморист Максим Галкин не постеснялся и порадовал публику историями из семейной жизни с Аллой Пугачевой

Об этом пишут Дни.

Как известно, не так давно Максим Галкин давал концерт в Кремлевском дворце. Он сразу предупредил зрителей, что у него нет сценария выступления, поэтому он будет импровизировать.

Во время выступления он вспомнил фразу президента РФ Владимира Путина об импортозамещении и заявил, что их звездная семья стала прогрессивной.

"Алла сразу сказала: "Я уже давно поменяла болгарина на отечественного производителя!" Поэтому вы поняли уже, что семья у нас очень даже прогрессивная, да?" – обратился к залу юморист Максим Галкин.

Зрители сразу же взорвались смехом и засыпали его аплодисментами.

Юморист также вспомнил случай, как во время одного из выступлений, изображая певицу и дочь примадонны Кристину Орбакайте, он почувствовал, что у него разорвались штаны, начиная от пояса и заканчивая причинным местом.

Вспомнив совет Светланы Моргуновой, которая длительное время объявляла выход Галкина на сцену, юморист стал низко кланяться. Все оставшееся время ему пришлось передвигаться, не поворачиваясь к зрителям спиной.

Ранее мы рассказывали о том, как Максим Галкин едко смешал с грязью российскую власть. В интервью юморист заявил, что на территории России ничего не менялось уже на протяжении множества лет, да и меняться не будет.

По его словам, ситуация в нынешней России ничем вообще не отличается от того, какой она была во время царствования Николая I (речь идет о 1825 – 1855 годах), когда ужесточилась цензура, притеснялась свобода слова, устраивались громкие суды над теми, кто мыслил иначе.

Также Максим Галкин ранее не слишком лестно высказался о пропагандистах Кремля, которые продолжают поливать грязью врагов Владимира Путина.

Во время выступления он заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину. По его словам, российским каналам стоить уделить больше внимания проблемам собственной страны.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.