Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Екатерина Дубакина прокомментировала информацию о том, что ее коллега по цеху Анастасия Заворотнюк продолжает сражаться с раком

Об этом актриса рассказала в комментарии журналистам, передает КП.

Как известно, Екатерина Дубакина прославилась после того, как на телеэкраны вышел сериал "Моя прекрасная няня", где она сыграла роль старшей дочери Максима Шаталина.

На тот момент Екатерине было 14 лет и она признается, что совсем не с теплотой и ностальгией вспоминает то время.

"Мне еще рановато было сталкиваться со взрослой жизнью: в ней есть множество как приятных открытий, так и не очень. Мне как подростку было тяжело. Казалось бы, в 14 лет стать популярным – это круто, многие мечтают об этом. Но для меня это обернулось негативом. Дети в этом возрасте должны учиться в школе, а сниматься лучше начинать, когда ты хотя бы студент, более профессиональный человек, который по-человечески сформирован и готов к такой работе, первым проблемам и испытаниям. В 14 лет все гиперболизировано. Я очень уважаю то время, сериал – прекрасный, но для детей это очень непросто", – откровенно призналась российская актриса.

Во время съемок Екатерина Дубакина очень контактировала с Анастасией Заворотнюк и журналисты решили у нее поинтересоваться, следит ли она за новостями о том, что "прекрасная няня" борется с онкологией.

"Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть как попытка ухватиться за обсуждаемую тему, а это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким", – добавила актриса в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Моей прекрасной няни" внезапно исчезла из больницы. Журналисты выяснили, что популярную артистку Анастасию Заворотнюк, вероятнее всего, выписали из больницы.

По данным журналистов, артистку выписали из клиники, где она проходила лечение и реабилитацию. Сейчас она якобы находится дома.

Как утверждают новостные порталы со ссылкой на источники, врачи отправили Заворотнюк домой, потому что не видят смысла в лечении. Специалисты считают, что она обречена. При этом есть информация, что артистку ждет экспериментальное лечение в США.

Напомним, больную раком Заворотнюк настигла новая беда

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