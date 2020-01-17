Известная украинская певица Джамала вместе с семьей, как и многие украинские знаменитости, отправилась в теплые края, чтобы немного перевести дух после многочисленных съемок и записей песен

Певица опубликовала в своем профиле Instagram фотографии с солнечного Шарм-Эль-Шейха (Египет), сообщает Politeka.net.

В посте, к которому приложила яркие фото в платье, звезда рассказала, что уже давно мечтала об отдыхе где-то в теплых странах, но все никак не складывались обстоятельства.

Знаменитость все никак не могла улететь в отпуск по ряду причин, и уже даже отчаялась. Но все же звездному семейству вместе с малышом Эмиром удалось вырвать и для себя несколько дней под жарким солнцем.

«Когда в отчаянии сбежать в тепло (только не говорите, что в Киеве тепло 😂) металась в поиске места для отдыха, случались какие-то непредвиденные обстоятельства. Где-то ливни, где-то резко похолодало, а то и вовсе извержение вулкана 😭 Я все это воспринимала как знак свыше и с грустью подумала: «Сиди дома!». Но нет! На помощь приходят друзья и друзья друзей», – сообщила она в сети.

Певица на фото позирует в зеленом платье с принтом и улыбается на фоне пальм. Также Джамала собрала волосы в высокий пучек на голове.

«И вот мы уже на море! Нет повести чудеснее на свете, чем в январе нам оказаться в лете! Всех благодарю! Всех люблю! Отдохну и буду любить чуточку больше😂 Всем», – пошутила Джамала.

В комментариях пользователи сети пожелали ей отличного отдыха и достойно оценили лук звезды на отдыхе.

«Хорошего отдыха !!! Как Эмир перенес перелет?», «Прекрасного отдыха», «Замечательного отдыха!!! 🙌 Море воды, солнца, удовольствия и впечатлений!!!», «Ты молодец! Так держать. Стала очень интересной», «Песни класс», «Класс, поездки с детьми всегда особенные.», «Любим», «Клаааас😍 фото 👍👍👍 а можно узнать что за платье, пожалуйста...?», «Прекрасний образ», «Не очень», «Хорошего отдыха», «класс», «красиво», «Хорошего отдыха вам❤️ насладитесь теплом, здесь холодно! Любим!», – написали в сети фолловеры Джамалы.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

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