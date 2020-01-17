Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы Nikita, после отдыха влилась в рабочий режим и показала яркие кадры с радиостудии

Звезда порадовала поклонников кадрами с глубоким декольте на своей страничке в разаделе «сториз», пишет Рoliteka.net.

«Доброе утро всем! А я уже еду на радио «Энерджи», чтобы презентовать свой новый ремикс», – сообщила певица еще в автомобиле.

Затем Кумейко показала, как дурачится на радио, показывает радиоведущих и танцует под свою музыку, которая играет в студии.

Красотка принесла всем работникам студии патчи для глаз и засняла на камеру их счастливые лица.

«У нас первая гостья в 2020 году – ди-джей Нана, встречайте!», – сказал ведущий радио, которого засняла Нана для своих сториз.

Стоит отметить, в чем заявилась в радиостудию певица. Она выбрала красный пиджак, под которым не видно блузки или свитера, то есть, только декольте Анастасии Кумейко. Также она распустила волосы и мотала ими со стороны в сторону, когда танцевала на камеру.

На опубликованных кадрах певица очень счастлива, что ее ремикс взяли на радио и всячески демонстрирует это своим поклонникам в сети.

Напомним, что Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала пляжное фото с отдыха в Индии. На нем она позирует в профиль, смотря в даль через свои солнцезащитные очки. На горизонте к воде спускается солнце. В посте она рассказала о беде, которая произошла с ней и ее подругой в океане.

«На прошлой неделе океан решил сделать из нас смузи. Описать словами этот калейдоскоп- невозможно», – поделилась Нана.

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