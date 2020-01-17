Анастасия Волочкова вернулась домой с отпуска и напугала своим видом после отдыха
Некоторые снимки звезды с отпуска в Таиланде были настолько провокационными, что всего за несколько минут собирали сотни лайков и комментариев. 17 января она обрадовала своих поклонников, что вернулась в Россию, и решила «отдохнуть от отдыха», закрыв комментарии, пишет Рoliteka.net.
«Дорогие друзья. Я дома. Прилетев утром, и поделившись впечатлениями с близкими, я уснула. И вот у меня наступило доброе утро. Только сейчас. Видимо, после отдыха тоже нужен отдых.. Но завтра уже первая репетиция. Перед предстоящими спектаклями. А так хорошо было отдыхать.. А знаете что? Я впервые в жизни позволила себе после столь напряженного графика выступлений даже не надевать репетиционную одежду на отдыхе!!! Но я много плавала! А в последние дни меня замучила совесть и я решила надеть репетиционный купальник!💪💃 Но только для фотосессии! Люди, вам со мной не скучно?😂😂😂 Я уже тут. А где снег?», – написал она в сети.
Так, на фото Волочкова спрятала половину лица за шерстью своего питомца, укрылась пледом на диване. Видно только часть ее лица, и оно намного темнее, чем все предметы в комнате. Можно утверждать, что звезда немного перезагорала в солнечном Таиланде.
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Отметим, что балерина запретила оставлять комментарии к публикации, чтобы ограничить себя от негатива, который пишут ей пользователи сети.
Напомним, что мы писали, почему Анастасия Волочкова могла закрыть комментарии к своим публикациям. Пользователи сети не верили в ее счастье, назвали одинокой и критиковали фигуру. Видимо, поэтому российская знаменитость на днях решила закрыть комментарии. Балерина продолжает публиковать фото с отдыха, но уже не читая высказывания о себе под фотографиями.
Ранее мы сообщали, что Волочкова похвасталась серией новых кадров, вызвав довольно неоднозначную реакцию среди пользователей. Все из-за ее провокационных нарядов. Волочкова сфотографировалась стоя в одном лишь крошечном бикини.
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