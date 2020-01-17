Украинская певица Злата Огневич продемонстировала фигуру в спортивной одежде
Красотка предстала в стильном коротком топе и лосинах, пишет Рoliteka.net. На фото заметен упругий пресс артистки и тонкую талию. На руке знаменитости - фитнес-браслет белого цвета.
Пышные волосы Злата распустила. Стоит отметить, что на артистке нет макияжа, а ее природная красота просто завораживает.
Огневич сделала селфи в зеркало и, кроме себя, продемонстрировала свой "Айфон" в розовом чехле.
Выглядит Злата просто чудесно.
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В посте украинская знаменитость призналась, что сейчас весит 55 килограммов и активно занимается спортом, без которого она уже не мыслит жизни.
"После тренировки полезно выпить апельсиновый фреш, а чуть позже - легкий перекус: белковый омлет, индейка (кто ест мясо), зелень 🥬 , авокадо 🥑 и немного фруктов: яблоко, банан, манго.
Желательно, кушать нужно минут через 20 после тренировки. Всем красоты ✌🏽", - поделилась секретами певица.
За пять часов пост звезды собрал более 8000 лайков и много комментариев.
"Вааааауууу", "Как ты мне нравишься с этим цветом волос 💕", "Да) Мой вес не меняется, наверно, со школы. Поэтому я смирился и начал называть его идеальным 😁", "Мне главное до 60", "Ты идеальная🤗", "...После переезда в USA росла просто на дрожжах... вух... надо потеть здесь, чтоб быть в идеале 😂", "Доктор, а какой идеальный рост при моем весе? - Четыре метра...Шутка про меня", "Вау, очень сильно изменилась", "Вы и так такая худенькая", "🌹🌹🌹🌹 Вы красотка!", - написали пользователи сети.
Напомним, Злата Огневич позировала в полосатом купальнике красно-белого цвета. Волосы Огневич будто мокрые от купания.
Девушка сделала селфи, стоя на песке и вставив себе в рот белый цветок.
Как оказалось, растение - это франжипани, которое популярно в буддистских и индуистских обрядах.
Ранее мы писали, что Злата показала целый ряд кадров «с перчинкой».
На видео отчетливо видно, как певица красуется в дивных нарядах – венках, рубахах, а местами – на ней нет ничего из одежды. Особое внимание поклонников привлек кадр, где артистка раздетая лежит в воде.
Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».
Также сообщалось, что Злата Огневич полностью разделась ради пикантного видео: «мокрая и горячая»
Еще Politeka писала, что Злата Огневич кардинально изменила внешность: "Вообще не узнать!"