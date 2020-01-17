Украинская певица Злата Огневич продемонстировала фигуру в спортивной одежде

Красотка предстала в стильном коротком топе и лосинах, пишет Рoliteka.net. На фото заметен упругий пресс артистки и тонкую талию. На руке знаменитости - фитнес-браслет белого цвета.

Пышные волосы Злата распустила. Стоит отметить, что на артистке нет макияжа, а ее природная красота просто завораживает.

Огневич сделала селфи в зеркало и, кроме себя, продемонстрировала свой "Айфон" в розовом чехле.

Выглядит Злата просто чудесно.

В посте украинская знаменитость призналась, что сейчас весит 55 килограммов и активно занимается спортом, без которого она уже не мыслит жизни.

"После тренировки полезно выпить апельсиновый фреш, а чуть позже - легкий перекус: белковый омлет, индейка (кто ест мясо), зелень 🥬 , авокадо 🥑 и немного фруктов: яблоко, банан, манго.

Желательно, кушать нужно минут через 20 после тренировки. Всем красоты ✌🏽", - поделилась секретами певица.

За пять часов пост звезды собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Вааааауууу", "Как ты мне нравишься с этим цветом волос 💕", "Да) Мой вес не меняется, наверно, со школы. Поэтому я смирился и начал называть его идеальным 😁", "Мне главное до 60", "Ты идеальная🤗", "...После переезда в USA росла просто на дрожжах... вух... надо потеть здесь, чтоб быть в идеале 😂", "Доктор, а какой идеальный рост при моем весе? - Четыре метра...Шутка про меня", "Вау, очень сильно изменилась", "Вы и так такая худенькая", "🌹🌹🌹🌹 Вы красотка!", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич позировала в полосатом купальнике красно-белого цвета. Волосы Огневич будто мокрые от купания.

Девушка сделала селфи, стоя на песке и вставив себе в рот белый цветок.

Как оказалось, растение - это франжипани, которое популярно в буддистских и индуистских обрядах.

Ранее мы писали, что Злата показала целый ряд кадров «с перчинкой».

На видео отчетливо видно, как певица красуется в дивных нарядах – венках, рубахах, а местами – на ней нет ничего из одежды. Особое внимание поклонников привлек кадр, где артистка раздетая лежит в воде.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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