У Михаила Жванецкого накануне Нового года обнаружили рак
О страшном диагнозе известного российского сатирика узнало издание «Московский комсомолец». Журналисты выяснили, что врачи диагностировали у 85-летнего артиста онкологию предстательной железы.
По их данным, новогодние праздники Жванецкий провел в родной Одессе, а когда вернулся в Москву, обратился в больницу Управления делами президента. Там медики обнаружили у него онкологию. При этом отмечается, что у Жванецкого не самая агрессивная форма рака, а его самочувствие оценивается как средней тяжести.
Врачи верят в то, что им удастся стабилизировать состояние артиста.
Информацию о болезни супруга российским СМИ прокомментировала жена Жванецкого Наталья, которая заявила, что артист проходит запланированное профилактическое лечение. Она старательно избегала разговоров об онкологии.
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«У нас все хорошо, просто Михаил Михайлович лежит на профилактике запланированной, а сейчас мы сидим в ресторане, могу передать ему трубку», - заявила Наталья.
После этого трубку взял сам артист, который заверил журналистов в том, что чувствует себя нормально.
«Мы сейчас сидим в ресторане. Нормально чувствую, для моего возраста нормально», - сообщил Жванецкий.
Стоит отметить, что ранее с аналогичным диагнозом долгие годы боролся другой российский артист - Иосиф Кобзон.
Отметим, что ранее Жванецкий был вынужден отказаться от многих планов из-за другой серьезной проблемы со здоровьем. Дело в том, что в марте прошлого года известный сатирик сломал руку. Врачи, осмотрев 85-летнего юмориста, пришли в ужас – очень тяжелый перелом. Медики настояли на срочной операции.
Однако, даже когда после серьезного хирургического вмешательство прошло более месяца, Жванецкий долго не мог оправиться.
Так, он должен был участвовать в Международном литературном фестивале Prima Vista, который проходит в эстонском городе Тарту. Но по состоянию здоровья Михаил Жванецкий на этом фестивале не выступить не смог.
Ранее Михаил Жванецкий также честно рассказал о жизни в путинской России. По его словам, сегодня в России дорожает практически все, но россияне продолжают себя утешать.
«Все дорожает. Всегда утешаешь себя: «Стало хуже, но еще терпимо». Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах… Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать», — заявил он.
Напомним, с Михаилом Жванецким пора прощаться: «отменил все концерты».
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