У Михаила Жванецкого накануне Нового года обнаружили рак

О страшном диагнозе известного российского сатирика узнало издание «Московский комсомолец». Журналисты выяснили, что врачи диагностировали у 85-летнего артиста онкологию предстательной железы.

По их данным, новогодние праздники Жванецкий провел в родной Одессе, а когда вернулся в Москву, обратился в больницу Управления делами президента. Там медики обнаружили у него онкологию. При этом отмечается, что у Жванецкого не самая агрессивная форма рака, а его самочувствие оценивается как средней тяжести.

Врачи верят в то, что им удастся стабилизировать состояние артиста.

Информацию о болезни супруга российским СМИ прокомментировала жена Жванецкого Наталья, которая заявила, что артист проходит запланированное профилактическое лечение. Она старательно избегала разговоров об онкологии.

«У нас все хорошо, просто Михаил Михайлович лежит на профилактике запланированной, а сейчас мы сидим в ресторане, могу передать ему трубку», - заявила Наталья.

После этого трубку взял сам артист, который заверил журналистов в том, что чувствует себя нормально.

«Мы сейчас сидим в ресторане. Нормально чувствую, для моего возраста нормально», - сообщил Жванецкий.

Стоит отметить, что ранее с аналогичным диагнозом долгие годы боролся другой российский артист - Иосиф Кобзон.

Отметим, что ранее Жванецкий был вынужден отказаться от многих планов из-за другой серьезной проблемы со здоровьем. Дело в том, что в марте прошлого года известный сатирик сломал руку. Врачи, осмотрев 85-летнего юмориста, пришли в ужас – очень тяжелый перелом. Медики настояли на срочной операции.

Однако, даже когда после серьезного хирургического вмешательство прошло более месяца, Жванецкий долго не мог оправиться.

Так, он должен был участвовать в Международном литературном фестивале Prima Vista, который проходит в эстонском городе Тарту. Но по состоянию здоровья Михаил Жванецкий на этом фестивале не выступить не смог.

Ранее Михаил Жванецкий также честно рассказал о жизни в путинской России. По его словам, сегодня в России дорожает практически все, но россияне продолжают себя утешать.

«Все дорожает. Всегда утешаешь себя: «Стало хуже, но еще терпимо». Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах… Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать», — заявил он.

Напомним, с Михаилом Жванецким пора прощаться: «отменил все концерты».

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