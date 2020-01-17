Известная украинская певица Наталья Могилевская показалась рядом с сегодняшней именинницей

Ольга Полякова сегодня, 17 января празднует свой 36 день рождения. К случаю, другая и более опытная ее коллега по цеху Наталья Могилевская, поздравила Полякову с праздником. К случаю, Наталья продемонстрировала совместный снимок с Ольгой, где обе выглядят просто потрясающе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так на новом опубликованном фото, Могилевская и Полякова позируют в вечерних, вероятно, платьях. В насыщенного цвета бордо с меховой накидкой Могилевская и серебристом Полякова. Текстуры ткани нарядов знаменитостей очень похожи - прозрачные гипюровые сетки, декороррированные стразами.

На снимке обе дивы улыбаются, Наталья Могилевская пишет о том, что Полякова "настоящая труженица и королева".

Ранее мы сообщали о том, что Полякова в свой день рождения устроила влажную фотосессию на пляже.

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото.

Оля похвасталась в этот раз жарким видом на отдыхе. Новое фото, которое она разместила в интернете, сразу взбудоражило поклонников.

Можно заметить, что Полякова отправилась в теплые края и уже успела сделать первые фото на пляже, позируя в черном купальнике. Волосы были распущены и развивались на ветерке, а лицо оказалось без макияжа.

Отметим, певица отправилась на отдых не просто так, а для того, чтобы порадовать себя любимую - сегодня, 17 января, артистка празднует свой день рождения. Звезжа уже показала счастливое, обескуражил цветущим видом на портретном снимке.

Напомним, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте

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