Украинскую певицу Олю Полякову поджидал неприятный сюрприз в аэропорту Торонто в Канаде

Как передает Politeka.net, артистка рассказала о случившемся в "сториз" в Инстаграме. Певица должна была вместе с командой лететь в Чикаго в США на концерт в рамках тура по Северной Америке. Оказалось, что ее рейс отменили. Причиной стал сильнейший снегопад, который валил, не прекращая.

"Мы приехали в аэропорт Торонто и здесь, оказывается, нам отменили рейс из-за снегопада. И следующие рейсы, которые летят после нас, тоже отменили. Не знаю, улетит ли мой коллектив, они должны были лететь на другом самолете... Сейчас мы ждем. Если они не елетают, то берем их и на машине через всю Канаду и Америку мы едем в Чикаго в течение 10 часов... Я в шоке", - говорит в кадре Полякова.

В итоге, самолетам так и не выдали разрешение подниматься в воздух, поэтому артистка вместе с командой арендовали бусик, на котором, собственно, и рискнули отправиться в многочасовую поездку.

"Вместо комфортабельного бизнес-класса я "лечу" вот на таком виде транспорта...", - говорит Оля, показывая микроавтобус. В ее словах чувствуется привкус разочарования.

Ранее мы сообщали, Полякова посветила прелестями в Торонтно. Она поделилась в "сториз" кадром, на котором застыла будто в танце. От зоны декольте невозможно отвести взгляд. Платье идеально подчеркнуло пышные формы украинской звезды.

Полякова подняла руки вверх, а ее волосы растрепал ветер. Довольная жизнью красавица улыбается прямо в объектив.

Такжы мы рассказывали, с собой в гастроли по Северной Америке певица взяла двух дочек. В соцсети появились кадры, как старшая, 14-летняя Маша, собралась на пробежку на побережье океана в Майами. Упругие прелести девочка обтянула в топ и лосины.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.