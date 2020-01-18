Скандал вокруг "болезни" Михаила Жванецкого получил продолжение

Об этом пишет издание Телепрограмма.

85-летний сатирик Михаил Жванецкий опроверг слухи о том, что его подкосила онкология и добавил, что отлично себя чувствует.

Мужчина заявил, что впервые слышит о подобном диагнозе, но осознает, кто и когда мог запустить такие слухи.

«Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане», — емко заявил Михаил Жванецкий в комментарии журналистам.

Через время супруга известного сатирика Наталья объяснила журналистам, что Михаил Жванецкий время от времени наблюдается у медиков, но делает это исключительно с профилактическими целями.

«Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь», — резюмировала Жванецкая в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что журналисты сообщили о страшном диагнозе известного сатирика Михаила Жванецкого. По информации СМИ, у 85-летнего мужчины якобы диагностировали онкологию.

Журналисты также сообщили, что Михаил Жванецкий новогодние праздники провел в родной Одессе, а когда вернулся в Москву, обратился в больницу Управления делами президента.

Там медики якобы обнаружили у него онкологию. При этом отмечается, что у Жванецкого не самая агрессивная форма рака предстательной железы, а его самочувствие оценивается как средней тяжести.

Врачи верят в то, что им удастся стабилизировать состояние артиста.

Также мы рассказывали, что Михаил Жванецкий был вынужден отказаться от многих планов из-за другой серьезной проблемы со здоровьем.

Дело в том, что в марте прошлого года известный сатирик сломал руку. Врачи, осмотрев 85-летнего юмориста, пришли в ужас – очень тяжелый перелом. Медики настояли на срочной операции.

Однако, даже когда после серьезного хирургического вмешательство прошло более месяца, Жванецкий долго не мог оправиться.

Напомним, с Михаилом Жванецким пора прощаться: «отменил все концерты».

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