Скандал вокруг "болезни" Михаила Жванецкого получил продолжение
Об этом пишет издание Телепрограмма.
85-летний сатирик Михаил Жванецкий опроверг слухи о том, что его подкосила онкология и добавил, что отлично себя чувствует.
Мужчина заявил, что впервые слышит о подобном диагнозе, но осознает, кто и когда мог запустить такие слухи.
Бывшая жена Потапа оголила спортивное тело на пляже: "Фигура шикарная!"
Пальчевский раскрыл свои опасения о ближайшем будущем: «Они меня застрелят...»
Роскошная экс-ВИА Гра едва удержала свои упругости в глубоком декольте: «Аж в жар кинуло…»
Свадьба Киркорова и Успенской, появилось новое признание: "Я так люблю его"
«Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане», — емко заявил Михаил Жванецкий в комментарии журналистам.
Через время супруга известного сатирика Наталья объяснила журналистам, что Михаил Жванецкий время от времени наблюдается у медиков, но делает это исключительно с профилактическими целями.
«Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь», — резюмировала Жванецкая в общении с журналистами.
Ранее мы сообщали о том, что журналисты сообщили о страшном диагнозе известного сатирика Михаила Жванецкого. По информации СМИ, у 85-летнего мужчины якобы диагностировали онкологию.
Журналисты также сообщили, что Михаил Жванецкий новогодние праздники провел в родной Одессе, а когда вернулся в Москву, обратился в больницу Управления делами президента.
Там медики якобы обнаружили у него онкологию. При этом отмечается, что у Жванецкого не самая агрессивная форма рака предстательной железы, а его самочувствие оценивается как средней тяжести.
Врачи верят в то, что им удастся стабилизировать состояние артиста.
Также мы рассказывали, что Михаил Жванецкий был вынужден отказаться от многих планов из-за другой серьезной проблемы со здоровьем.
Дело в том, что в марте прошлого года известный сатирик сломал руку. Врачи, осмотрев 85-летнего юмориста, пришли в ужас – очень тяжелый перелом. Медики настояли на срочной операции.
Однако, даже когда после серьезного хирургического вмешательство прошло более месяца, Жванецкий долго не мог оправиться.
Напомним, с Михаилом Жванецким пора прощаться: «отменил все концерты».
Как сообщала Politeka, с сыном Жванецкого жестоко расправились в Москве, "заступился за...".
Также Politeka писала, что Жванецкий назвал главное преимущество украинцев над соседями: "россияне безумно завидуют...".