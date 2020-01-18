Возлюбленная внука Никиты Михалкова Ксения Пунтус пришла в себя после жуткого ЧП

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, в сети был опубликован снимок, который сделали в палате 21-летней фотомодели.

На нем манекенщица Ксения Пунтус позирует в компании подруги и возлюбленного Андрея Бакова, в квартире которого и произошло ЧП.

«Выпавшая из окна модель в больничной палате смотрит кино с подругой и тем самым внуком Михалкова, из квартиры которого она выпала. Теперь, как настоящему джентельмену, ему осталось только жениться», — говорится в подписи снимка, который опубликовали в Telegram-канале "Только никому".

Сама же Ксения Пунтус в Instagram поблагодарила близких за заботу и поддержку.

«Настасья, Леша, Сонечка маленькая — спасибо за заботу», - написала 21-летняя модель в Stories.

Ранее мы сообщали о том, что 21-летнюю модель Ксению Пунтус нашли на тротуаре под окнами дома, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова.

Выяснилось, что манекенщина якобы случайно выпала из окна квартиры Андрея Бакова, который в момент ЧП крепко спал.

Ксения Пунтус уже пришла в себя после падения и рассказала свою версию происшествия. Так, девушка пояснила, что дома у Бакова, с которым встречается уже полтора месяца, она часто сидела на подоконнике с гаджетами.

В злополучный вечер Пунтус находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как обычно, девушка села у окна, но в какой-то момент сорвалась и упала вниз, где ее позднее и нашли. Баков, по словам подруги, действительно спал и ничего не видел.

Что касается внука режиссера Никиты Михалкова, то его уже вызывали на допрос правоохранители, где он рассказал о событиях 11 января, когда из окна его квартиры выпала модель Ксения Пунтус.

Во время первой беседы со следователями Баков рассказал, что не знает, каким образом его подруга выпала из окна. Он сообщил, что в это время спал и ничего не видел. На новом допросе внук Михалкова лишь повторил эту версию, пояснив, что о падении Пунтус узнал от участкового.

Ранее раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова: "страдала от...".

Как сообщала Politeka, перед трагедией девушка внука Никиты Михалкова оставила прощальное письмо: «Мы друг друга…».

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