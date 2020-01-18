Известная актриса Татьяна Кравченко раскрыла дальнейшую судьбу сериала "Сваты"

Об этом звезда написала в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

По ее словам, новый седьмой сезон популярного сериала должны были снять еще давно, но во время съемок возникали некие трудности.

Татьяна Кравченко также успокоила поклонников и заявила, что если все пойдет по плану, то очень скоро зрители смогут насладиться новым сезоном "Сватов".

"Мы должны были давно снять седьмой сезон, поэтому страшно уже что-то загадывать. Если бог даст и все пойдёт по плану, то в 2021 "Сваты" выйдут", - написала актриса в своем личном Instagram.

Стоит отметить, что эта новость от звезды "Сватов" пришлась по душе фанатам.

"Мы так ждем уже!", "Очень ждём продолжения! Отличный семейный сериал", "Очень ждём продолжения, надеемся что в 2020 выйдет, а не в 2021", "Всей семьей смотрим Сваты,но самые любимые все же "деревенские серии и морской сезон". Удачи Вам,здоровья и женского счастья! Вы прекрасная актриса! А в сериале точно как про нашу семью!Все шумные, хохотушки! Особенно моя мама и свекровь!", "Очень жаль, что так долго", "Интрига затягивается", - пишут пользователи в комментариях под публикацией Татьяны Кравченко.

Ранее мы рассказывали о том, что Федор Добронравов пролил свет на судьбу седьмого сезона "Сватов". По его словам, если все пойдет по плану, то телезрители увидять долгожданный седьмой сезон популярного сериала "Сваты" уже в 2021 году.

Актер также отметил, что на данный момент съемки нового сезона проходят в Беларуси. Работа на съемочной площадке идет полным ходом: снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье, в Логойске.

Как известно, в седьмом сезоне главные герои предстанут перед зрителями в новом образе — их покажут в молодости.

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