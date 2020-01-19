Украинская певица Санта Димопулос, которая была участницей группы "ВИА Гра", похвасталась фигурой в купальнике

Сейчас артистка с семьей отдыхает в Дубае, пишет Рoliteka.net. Звезда решила показать идеальную фигуру. Для этого Санта выбрала черный короткий топ и обтягивающие лосины. Санта приподняла руки, позируя в очках.

Фигура звезды великолепна: стройная с упругим прессом.

Завершили ее образ высокая прическа и кроссовки. Однако артистка призналась, что фотографии уже два года. Очевидно, тогда звезда также отдыхала в Дубае, как и сегодня.

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"Я сейчас стараюсь держать 14/10 иногда, что совершенно легко мне дается.

А вы пробовали ИГ? 🤍 Фото 2 года) есть к чему стремиться 😄", - написала Санта.

Пост за 11 часов собрал почти 24 тысячи лайков и много комментариев.

"Да очень нравится ИГ, кроме того что убила желудок конечно) только у меня приём пищи с 12-20.00", "А я вот не люблю диеты и никогда их не соблюдала. Но люблю правильное здоровое питание! Но и люблю побаловать себя чем-нибудь вкусненьким 😋", "Я так хочу попробовать, но ИМТ меньше 18 😭 Отзывы у всех очень хорошие, многие говорят, что и внешний вид улучшается, намного 😍", "Худышка моя любимая❤️❤️❤️❤️❤️", "Санта ты невероятная!!!! Обожаю!❤️", "Худаяяяяяяяя звезда маоя 🙏🙏😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Санта Димопулос и ее муж Игорь Кучеренко 16 января отметили седьмую годовщину знакомства.

"За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги", - написала артистка в сети.

Отметим, что разница в возрасте – 18 лет – совсем не смущает супругов. В этом году Кучеренко исполнится уже 50 лет, а Санте в мае будет только 32 года.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос 14 сентября она родила дочь, малышку Софию. Сейчас звездная мама с ней и сыном Даниэлем наслаждаются отдыхом в ОАЭ.

На снимке в Инстаграм артистка держит четырехмесячную Софью на руках, находясь в бассейне.

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