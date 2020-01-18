Голливудская звезда с украинскими корнями Милла Йовович рассказала о том, как чувствует себя перед родами.

44-летняя Милла Йовович находится на последнем месяце беременности. Уже через две недели она должна родить своего третьего ребенка. Как неоднократно рассказывала артистка, беременность проходит очень тяжело, ведь в ее возрасте забеременеть уже большое чудо. Несмотря на проблемы, которые сопровождают Йовович, она каждый день благодарит вселенную за то, что подарила ей малыша.

«Я так благодарна, что смогла забеременеть. Это особенно сложно в моем возрасте. И я благодарю Господа каждое утро за это чудо», - рассказывает Йовович.

Звезда привыкла откровенно рассказывать о себе и своей личной жизни, поэтому в подробностях рассказала о том, с чем ей приходится сталкиваться в последний месяц. По словам Йовович, за последние месяцы она набрала уже 20 килограмм. Сейчас она даже одеваться самостоятельно не может.

«Две недели до родов. У меня лодыжки, как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в уборную каждые 15 минут. Спать? Забудь об этом. Это очень раздражает», — поделилась артистка с поклонниками.

Отметим, что все трудности звезде помогает пережить ее муж - режиссер Пол Андерсон. Они вместе уже более 15 лет, в браке растет двое девочек. Интересно, что третьим ребенком в семье тоже будет девочка. Как признавалась актриса, ей очень понравилось время, которое она смогла провести с семьей во время третей беременности. По ее словам, это было чуть ли на самое счастливое время в ее жизни.

Напомним, что в 2020 году на экраны выйдет фильм «Охотник на монстров», в котором артистка сыграла главную роль. Режиссером фильма выступил ее муж Пол Андерсон. Вероятнее всего, долго задерживаться в декретном отпуске артистка не будет. Ведь фильм придется рекламировать по всему миру.

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